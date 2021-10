Moeder Timber komt met ontroerende video richting broederstrijd in ArenA

Zondag, 3 oktober 2021 om 12:25 • Laatste update: 12:35

De moeder van Jurriën en Quinten Timber heeft in aanloop naar het rechtstreekse duel tussen haar zoons een fraaie video ingesproken. De tweelingbroers staan zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst tegenover elkaar, als het duel tussen Ajax en FC Utrecht op het programma staat. Quinten Timber deelt de video via Twitter met de tekst: “Thanks mum”.

“Dit is geen gevecht”, zegt moeder Timber in de video. “Dit gaat niet over winst of verlies, niet om de een of de ander. Steun elkaar door dik en dun, net als vroeger. Koude ochtenden, samen op weg naar school. Samen onderweg. Over jongensdromen en alles dat er te halen valt. Dit gaat niet over negentig minuten, maar over twintig jaar broederliefde. Ik ben zo trots op jullie. God zegene jullie. Dikke kus, mama.”

De tweelingbroers blikken in gesprek met de NOS vooruit op het eerste rechtstreekse duel. Jurriën krijgt tijdens dat interview de vraag of hij Quinten een doodschop zou geven als hij in de laatste minuut op doel afgaat. “Nee, geen doodschop. Gewoon shirtje trekken”, antwoordt de verdediger van Ajax. Quinten: “Maar als we een wedstrijd spelen, is het toch gewoon oorlog?”

“Ja, dat is waar. Ik kan hem misschien wel gaan trappen zondag. Als hij lastig doet”, zegt Jurriën vervolgens. De broers speelden tot vorig seizoen samen bij Ajax. Jurriën mist zijn tweelingbroer niet echt in Amsterdam, aangezien ze nog altijd op dezelfde slaapkamer liggen. “Omdat we elkaar toch elke dag zien”, voegt Quinten toe. “We zijn veel samen, maar kunnen ook goed alleen zijn.”