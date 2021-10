Eerste ontslag van het Premier League-seizoen ondanks veertiende plek

Zondag, 3 oktober 2021 om 11:45 • Chris Meijer • Laatste update: 12:37

Xisco Muñoz is de eerste manager die dit Premier League-seizoen zijn congé heeft gekregen. Watford maakt via de officiële kanalen bekend dat de 41-jarige Spanjaard niet langer aan het roer staat op Vicarage Road. De 1-0 nederlaag van Watford tegen Leeds United is Muñoz uiteindelijk fataal geworden. Volgens Fabrizio Romano is er in de zoektocht naar een opvolger contact opgenomen met de momenteel clubloze Claudio Ranieri.

Desondanks is het ontslag van Muñoz toch enigszins verrassend te noemen. Promovendus Watford bezet namelijk de veertiende plaats in de Premier League, met zeven punten uit zeven wedstrijden. Daarmee staan the Hornets nog vier punten boven Burnley, dat als nummer achttien op een directe degradatieplek staat. Toch hing het ontslag van Muñoz al in de lucht, daar The Athletic zaterdag al meldde dat de clubleiding van Watford tijdens de komende interlandperiode een nieuwe manager wilde aanstellen.

“Het bestuur heeft het gevoel dat de prestaties van het team een sterke negatieve trend laten zien, terwijl de samenhang binnen het team sterk zou moeten verbeteren. Watford zal Xisco altijd dankbaar blijven voor zijn rol in de promotie en we wensen hem veel succes in zijn carrière. Er zal verder geen commentaar gegeven worden tot we een nieuwe manager hebben aangesteld”, schrijft Watford in een statement op de website. Muñoz stond pas tien maanden aan het roer bij Watford.

Watford stelde Muñoz in december van het vorige kalenderjaar enigszins verrassend aan als de opvolger van Vladimir Ivic. De voormalig middenvelder van onder meer Valencia en Real Betis had tot dan toe alleen bij Dinamo Tbilisi gewerkt als hoofdtrainer, met wie hij kampioen van Georgië werd. Eerder werkte Muñoz als assistent-trainer van Gimnàstic de Tarragona.