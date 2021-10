Arnesen: ‘Hij verdient heel veel geld daar, dat is voor ons niet mogelijk’

Zondag, 3 oktober 2021 om 10:21 • Chris Meijer • Laatste update: 10:24

Feyenoord heeft geen optie om Guus Til komende zomer definitief over te nemen van Spartak Moskou, zo vertelt technisch directeur Frank Arnesen in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Arnesen acht de kans om die reden vrij klein dat Til aan het einde van het seizoen definitief de overstap naar de Rotterdammers maakt. “Ik zeg niet dat er absoluut geen kans is, ik ben optimistisch”, geeft Arnesen desondanks te kennen.

“We zochten een nummer tien en uiteraard kende Arne hem heel goed”, zo begint Arnesen in het praatprogramma. “Ik had gezien dat hij niet gevoetbald had (bij Spartak Moskou en op huurbasis voor SC Freiburg, red.), dus de kans was daar. We hebben snel gezegd: dat is de speler die we willen hebben. Maar natuurlijk is Arne degene die in eerste instantie zei: ‘Wat denk je van Til?’ Ik heb met Spartak Moskou onderhandeld, die waren echt heel goed met ons.”

“We konden hem voor een voor ons hele schappelijke prijs huren. Het enige is: in onze lastige financiële situatie kunnen we niet alleen spelers kopen”, vervolgt Arnesen. Feyenoord heeft echter geen optie tot koop bedongen in de huurdeal met Spartak Moskou. “Als hij en de club zoveel inleveren, begrijp ik dat ook. Ze kunnen hem niet in de winterstop terughalen of verkopen, hij blijft bij ons tot het einde van het seizoen. Daarna beginnen we op nul. Hij heeft nog een lang contract (tot medio 2024, red.) en verdient heel veel geld daar. Dat is voor ons niet mogelijk.”

Met elf doelpunten en een assist in zijn eerste veertien wedstrijden bij Feyenoord is Til uitstekend aan het seizoen begonnen. “Hij is een geweldige jongen, ook in de kleedkamer. Een jonge vent, maar er zit een goede kop op. Dat laat hij ook op het veld zien. Hij maakt niet alleen goals, maar werkt in dit systeem ook zó hard. Hij pakt ballen af en is altijd goedgehumeurd. Echt een hele grote aanwinst, zowel op als buiten het veld.”