Kranten halen uit naar Barcelona en Nederlanders: ‘Hij is nu een poesje’

Zondag, 3 oktober 2021 om 09:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:13

De kansloze nederlaag bij Atlético Madrid heeft de kritiek op Barcelona vanuit de Spaanse media verhard. Het team van Ronald Koeman ging met 2-0 onderuit in het Wanda Metropolitano en heeft nu slechts één van de laatste zes officiële duels gewonnen. Dat was ook nog eens tegen Levante, dat nog altijd op de eerste zege van het seizoen wacht. Hoewel de maand oktober pas zijn intrede heeft gemaakt, is het seizoen van Barcelona volgens Mundo Deportivo al voorbij. “Het is begin oktober en Barça doet niet meer mee.”

“Zou dat in de recente geschiedenis ooit zijn gebeurd?”, vraagt het Catalaanse dagblad zich zondag openlijk af. “Het bezoek aan het Wanda Metropolitana, gesteund door uitspraken van Joan Laporta aan het adres van Ronald Koeman, eindigde in een dodenmis voor een lusteloze ploeg. De titelkandidaat werd afgeserveerd door de kampioen, verscheurd door een paar krachtige klauwen.”

Thomas Lemar ? De verdedigers van Barcelona wijzen naar elkaar, maar ze moeten aan de bak. Atlético Madrid komt op een 1-0 voorsprong

Volgens Mundo Deportivo werd in Madrid weer twijfel gezaaid over de positie van Koeman. “De doelpunten van Thomas Lemar en Luis Suárez verpletterden de hoop op een langer verblijf van Koeman al in de eerste helft. Barcelona werd ontmanteld.” Ook Marca greep terug op Bijbelse metaforen. “Woensdag na het debacle in Lissabon tegen Benfica was Ronald Koeman eigenlijk al dood. Sterker, hij had het zelf min of meer gefluisterd, maar plots stond hij zaterdag weer op, wakker geschud door Laporta, die de dagen ervoor verdwaalde in de zoektocht naar een (vooral goedkope) vervanger.”

“Wat er ook zou gebeuren in Madrid, Koeman zou mogen blijven zitten. Maar wat gebeurde er? Barça crashte opnieuw.” Ook Sport behandelt met name de situatie van Koeman. Eén ding lijkt zeker: onzekerheid. “Het was zielloos wat Barcelona liet zien. Koeman mag sowieso aanblijven, zo kreeg hij voor de wedstrijd te horen, maar we moeten de komende dagen afwachten wat die belofte écht betekent.”

De meest verkochte sportkrant van Catalonië ziet dat Koeman is opgescheept met een onmogelijke erfenis. “Met of zonder Koeman: dit is wat het is bij Barcelona. Het probleem is niet de trainer, althans, niet het grootste probleem. Het echte manco is een niet uitgebalanceerde selectie. Sommige spelers zijn gewoon niet goed genoeg om überhaupt op de bank te mogen plaatsnamen. Barcelona is gewoon een zwakke ploeg, een heel zwakke ploeg zelfs die defensief zeer kwetsbaar is.”

AS is kritisch op de Nederlanders in dienst van Barcelona. “Frenkie de Jong droeg niets bij tegen Atlético en was onzichtbaar. Hij beleeft een van zijn slechtste fases sinds hij bij Barcelona speelt.” En vorige week was Memphis Depay nog ’een brullende Nederlandse leeuw’. “De Nederlandse leeuw brult niet meer. Memphis heeft zichzelf gekooid en is een poesje geworden.”