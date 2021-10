NEC wil de nummer één van Gelderland zijn: ‘Vitesse gaat eraan’

Zondag, 3 oktober 2021 om 08:03 • Daniel Cabot Kerkdijk

NEC is bezig met een goede seizoenstart in de Eredivisie. De ploeg van trainer Rogier Meijer was zaterdagavond met 1-3 te sterk voor Fortuna Sittard en staat met elf punten uit acht duels keurig in de middenmoot. In Nijmegen wordt al vooruitgekeken naar de volgende wedstrijd. Over twee weken komt Vitesse immers naar De Goffert en de kans bestaat dat NEC die wedstrijd als de nummer één van Gelderland begint.

Vitesse heeft immers tien punten en speelt zondag tegen Feyenoord. Bij een nederlaag van de Arnhemmers blijft NEC hoger staan op de ranglijst, of over twee weken als de streekgenoot wordt verslagen. Jonathan Okita heeft zin in de derby. “We gaan winnen tegen Vitesse. Dat wordt mijn eerste derby. Het is thuis, we gaan het laten zien voor ons eigen publiek. Daarom gaat Vitesse eraan”, verzekerde de aanvaller, die zaterdag goed was voor twee assists en een doelpunt, aan Omroep Gelderland.

“We zijn in vorm, daarom hebben we nu ook drie punten gepakt.” Souffian El Karouani kijkt ook uit naar de derby. “Wij gaan er alles aan doen om op zondag 17 oktober van Vitesse te winnen en het publiek een leuke wedstrijd te geven", zegt de linksback.

Meijer was zaterdag blij met de 1-3 zege op Fortuna Sittard. Hij ziet steeds meer verbetering in het spel van de Nijmegenaren, maar bleef ook kritisch. “We hadden het in de openingsfase even lastig, maar daarna hebben we het echt goed opgepakt”, benadrukte de trainer van NEC aan de Gelderlander. “Ik had vrijwel de hele wedstrijd het gevoel dat we de controle hadden. (...) Ik heb veel mooie aanvallen gezien.”

“We hebben wel verzuimd om nog een doelpunt te maken in de slotfase.” NEC maakte zes goals in de laatste twee uitduels in de Eredivisie, evenveel als in de elf uitduels daarvoor op het hoogste niveau. Okita was op zijn beurt direct betrokken bij vijf goals in zijn laatste twee Eredivisie-duels (een goal, vier assists); in totaal was hij dit seizoen bij zeven competitiegoals betrokken, net zoveel als in zijn complete vorige seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.