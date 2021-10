Ronald Koeman geeft toe: ‘Die drie wedstrijden moeten we winnen’

Zondag, 3 oktober 2021 om 00:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:21

Ronald Koeman is blij met de woorden van Joan Laporta, die zaterdag zijn vertrouwen uitsprak in de trainer van Barcelona, na wekenlange speculaties over de toekomst van de Nederlander. De Catalanen waren zaterdagavond hoe dan ook niet opgewassen tegen regerend landskampioen Atlético Madrid: 2-0. Koeman, die door een schorsing op de tribune van het Wanda Metropolitano moest plaatsnemen, maakte na het laatste fluitsignaal duidelijk dat tijd het sleutelwoord is en dat de uitspraken van Laporta zeer belangrijk zijn, ook voor hem persoonlijk.

“De eerste treffer is een fout van ons. Voorafgaand aan de wedstrijd hebben we besproken hoe we moesten verdedigen. Op het middenveld moesten we onze man volgen en daarin hebben we gefaald. Als je dan 1-0 achterstaat, is het moeilijker. Ik wil niet zeggen dat we grote kansen hebben gehad”, benadrukte Koeman na afloop. “We hadden Atlético meer pijn kunnen doen, maar de 2-0 was een doorslaggevend moment. Daarna hadden we een duidelijke kans via Philippe Coutinho, al leverde dat niets op.”

?? Manager @RonaldKoeman analyzes the 2-0 loss at Atlético Madrid: pic.twitter.com/AACuXgMHNn — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2021

Gerard Piqué verzekerde na afloop dat Barcelona nog drie uur had kunnen doorspelen en nog niet zou hebben gescoord. “We hebben inderdaad niet veel gecreëerd”, erkende Koeman. “Maar het is ook niet makkelijk om kansen te creëren tegen Atlético. We moeten het veld breder maken, maar we hebben die spelers niet. Het spel ging vooral door het midden en daar is Atlético sterk.” Koeman kreeg de vraag of er een oplossing voorhanden is. “Er is een oplossing, maar niet van de ene op de andere dag. We moeten hard werken, geduld betrachten en hopen dat we voorin iedereen terugkrijgen.”

Koeman is blij met de openlijke steun van Laporta, die uren voor de aftrap aangaf dat de Nederlander, ongeacht het resultaat in het Wanda Metropolitano, zeker kon zijn van zijn baan. “Natuurlijk zijn die woorden belangrijk, als we daar samen niet duidelijk over zijn, is het moeilijk samenwerken. We moeten geduld hebben. De steun van Laporta is belangrijk. Als ik die niet heb, is het moeilijk om rust in mijn hoofd te hebben en geduldig te kunnen werken. Hij heeft me vrijdagavond gebeld, we hebben toen gepraat.”

“In dat opzicht is er nu in ieder geval duidelijkheid. Ik moet toegeven dat wat hij heeft gezegd, mij wat rust geeft. Maar ik weet dat het draait om de resultaten. Na de interlandperiode hebben we drie thuiswedstrijden, die moeten we winnen.” Barcelona wacht op 17 oktober een thuiswedstrijd tegen Valencia en drie dagen later komt Dynamo Kiev op bezoek in het kader van de Champions League. Over exact drie weken, op zondag 24 oktober, staat de Clásico tegen Real Madrid op het programma.