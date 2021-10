Luis Suárez lijkt met gebaar sneer uit te delen aan Ronald Koeman

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 23:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:13

Luis Suárez beleefde zaterdag een topavond door zijn voormalige club Barcelona met een assist en doelpunt hoogstpersoonlijk naar de slachtbank te leiden (2-0). De aanvaller van Atlético Madrid juichte aanvankelijk ingetogen, maar leek met een telefoongebaar ook een sneer uit te delen aan Ronald Koeman. Suárez zelf ontkende dat echter na afloop.

Suárez zocht voorafgaand aan de kraker met Barcelona al de media op en zei niet vergeten te zijn hoe Koeman hem vorig jaar behandelde. De Uruguayaan moest weg bij Barça en kreeg dat destijds telefonisch te horen van Koeman. Suárez nam zaterdag revanche door te scoren en leek met een telefoongebaar te verwijzen naar de trainer van Barcelona, die vanwege een schorsing op de tribune zat.

???? ?????????????????? ?? Na zijn assist bij de 1-0 mag hij nu zelf de tweede tegen de touwen schieten. Atlético gaat met een comfortabele voorsprong de rust in ?? Komt Barcelona deze klap nog te boven? ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/aKdnx10aTr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

"Het was gewoon om de mensen te laten weten dat ik nog steeds hetzelfde telefoonnummer heb", klonk de opmerkelijke verklaring van de lachende Suárez voor de camera van Movistar. "Het was niet voor Koeman, helemaal niet. Ik had met mijn kinderen afgesproken dat ik dit voor de grap zou doen." Voordat Suárez deed alsof hij aan het bellen was, maakte hij met zijn handen een gebaar alsof hij aan het bidden was.

De voormalig Ajacied legde uit dat hij zich daarmee wilde verontschuldigen aan Barcelona voor zijn doelpunt. "Ik wist al dat ik me zou verontschuldigen als ik zou scoren", aldus Suárez. "Vanwege het feit dat ik nog een culé (lid van Barcelona, red.) ben, voor de carrière die ik bij Barça heb gehad. En ook voor wat mijn teamgenoten en de supporters moeten doormaken, wat moeilijk is. Het was uit respect."

Suárez was daarnaast als vanzelfsprekend gelukkig met de overwinning. "Dat is wat we willen. De tegenstander was speciaal voor me vanwege wat ik daar heb meegemaakt, maar het is mijn werk om me honderd procent op Atlético te focussen en vandaag hebben we er alles aan gedaan om de drie punten te pakken."