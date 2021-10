Gerard Piqué is wanhoop nabij: ‘We hadden nog drie uur door kunnen gaan’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 23:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:56

De wanhoop was zaterdagavond van het gezicht van Gerard Piqué af te lezen. Barcelona maakte ook in de topper tegen Atlético Madrid een fragiele indruk en was zowel defensief als offensief niet tegen de regerend landskampioen opgewassen: 2-0. Het is weliswaar pas de eerste nederlaag van Barcelona in LaLiga, maar wel de derde in de laatste zes officiële duels. “Het was een resultaat dat we verwacht hadden en niet wilden”, erkende de verdediger.

“Nu moeten we uitrusten, de interlandperiode gebruiken om conclusies te trekken en daarna opnieuw beginnen. We begonnen niet goed aan de wedstrijd. We zochten Atlético op en waren weliswaar moedig, maar ze hadden weinig nodig om tweemaal te scoren”, doelde Piqué op de doelpunten van Thomas Lemar en Luis Suárez. “We hadden nog drie uur kunnen spelen en dan hadden we nog geen doelpunt gemaakt.”

Thomas Lemar ? De verdedigers van Barcelona wijzen naar elkaar, maar ze moeten aan de bak. Atlético Madrid komt op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/X0BZ7SGgwv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

“De situatie is vreselijk, maar er zit niets anders op dan werken, uitrusten en terugkeren met meer kracht. De situaties rondom de tegendoelpunten lijken op elkaar.” Piqué en captain Sergio Busquets voerden nog een verhitte discussie na de 1-0. “We waren nerveus en we houden er niet van om tegendoelpunten te krijgen. We bespraken het moment. Meer niet. Wat het probleem is? Er is niet één probleem. Dat weet iedereen nu wel. Zelfs een blinde.”

“We zullen sterker terugkomen, maar het zijn zware tijden. De sfeer in de kleedkamer is goed, we onderhouden onderling een goede relatie en we willen allemaal deze situatie omdraaien.” Pique wilde niet ingaan op de situatie tussen trainer Ronald Koeman en voorzitter Joan Laporta. “Daar kunnen we ons niet mee bemoeien. We gaan niet reageren op alles wat ze zeggen. Wij moet ons best doen op het veld.”