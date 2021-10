Verbazing om bloedserieuze interviews van AZ met elfjarige voetballertjes

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 23:29 • Jeroen van Poppel

AZ Onder-12 heeft zaterdag met liefst 39-2 gewonnen van de leeftijdgenoten van FC Groningen, zo melden de Alkmaarders op de clubwebsite. Ondanks de ongekend grote uitslag blijken de tien- en elfjarige spelers uiterst zelfkritisch, zo blijkt tot verbazing van onder meer ESPN-commentator Mark van Rijswijk uit de interviews na afloop.

"We moeten zelf meer initiatief tonen”, zegt Joey Plat, speler van AZ Onder-12, op de clubwebsite. "Onze trainers waren langs de lijn energieker dan wij in het veld. We moeten het meer uit onszelf halen, zodat we minder coaching nodig hebben. Dat deden we in het derde blokje wel beter. Toen hielpen we elkaar meer in het voor de goal komen."

De reacties van de kinderen zijn nog het meest hilarisch. Mijn ploegje is niet eens zo zelfkritisch na een 11-3 nederlaag zoals vandaag. https://t.co/8lgtlSnW8U — Mark van Rijswijk (@markvanrijswijk) October 2, 2021

Giel Kappelhof, die ook uitkomt voor het jeugdteam van AZ, vond ondanks de 39 treffers dat zijn ploeg de kansen beter had moeten afmaken. "We hebben veel gescoord, maar dat hadden er nog meer kunnen zijn. Onze veldbezetting in het verdedigen en de pressing vond ik wel goed gaan en we gaven elkaar veel steun in het aanvallen."

Op Twitter wordt met verbazing gereageerd op de bloedserieuze interviews van de tien- of elfjarige voetballertjes. "De reacties van de kinderen zijn nog het meest hilarisch", zegt Van Rijswijk, verslaggever voor ESPN. "Bizar. Mijn ploegje is niet eens zo zelfkritisch na een 11-3 nederlaag zoals vandaag. Ik hoop vooral dat de kinderen die met 39-2 hebben gewonnen niet meer teleurgesteld naar bed zijn gegaan dan hun tegenstanders." Jeroen Elshoff, die commentaar geeft voor de NOS, laat weten: "Ik word hier een beetje verdrietig van."