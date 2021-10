Rosario en Stengs stijgen met winnend OGC Nice naar derde plek

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 23:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:13

OGC Nice gaat de nacht van zaterdag op zondag in als de nieuwe nummer drie van de Ligue 1. Het team van trainer Christophe Galtier was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Stade Brest, waar Marco Bizot het doel verdedigde. Pablo Rosario en Calvin Stengs verschenen eveneens aan het startsignaal bij de thuisploeg; Justin Kluivert ontbrak door blessureleed.

Jean-Clair Todibo zorgde ervoor dat de eerste helft niet doelpuntloos eindigde. Bizot zag er niet goed uit toen een verre voorzet tegen zijn lichaam ging toen hij twijfelend zijn doel uitkwam. Todibo kon de bal vervolgens simpel in het lege doel werken. Na een uur spelen viel de 2-0: na een perfecte voorzet van Amine Gouiri kopte Melvin Bard bij de tweede paal de bal binnen. Franck Honorat zorgde in de extra tijd nog voor de 2-1, maar die treffer was er slechts een voor de statistieken.

Stade Brest blijft zodoende op de eerste overwinning van het seizoen wachten. De club van Bizot verzamelde slechts vier punten uit de eerste negen duels en houdt alleen Saint-Étienne onder zich. OGC Nice wacht na de interlandperiode een uitduel met laagvlieger Troyes.