Atlético Madrid dient fragiel Barcelona volgende nederlaag toe

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 22:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:56

Barcelona heeft zaterdagavond op bezoek bij Atlético Madrid de eerste nederlaag van het seizoen in LaLiga geleden. De regerend landskampioen van Spanje was met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Ronald Koeman, die door een schorsing op de tribune zat. De nederlaag betekent dat Barcelona op twaalf punten uit zeven duels blijft steken en dat zijn er vijf minder dan Atlético, dat wel een duel meer heeft gespeeld, en Real Madrid. Voorzitter Joan Laporta verzekerde enkele uren voor de aftrap dat de continuïteit van Koeman voorlopig gewaarborgd is, ongeacht het resultaat van de topper en de twee nederlagen in de groepsfase van de Champions League

Atlético wist in de eerste helft te profiteren van de fragiele indruk die Barcelona defensief gezien in het Wanda Metropolitano maakte. Aan intensiteit geen gebrek in het spel van de bezoekers, maar Koeman zag vanaf de tribune toe hoe zijn team geen grote kansen kon creëren en achterin grote ruimtes openliet. Daar wist het team van Simeone wel raad mee. Na een grote kans voor Joao Félix na een kwartier spelen was het Lemar die na 23 minuten de score opende. Na voorbereidend werk van Joao Félix en Luis Suárez schoot de Fransman de bal hoog en ferm binnen achter de uitgekomen Marc-André ter Stegen. De verhitte discussie tussen Gerard Piqué en Sergio Busquets was tekenend voor de wanhoop bij Barcelona.

Thomas Lemar ? De verdedigers van Barcelona wijzen naar elkaar, maar ze moeten aan de bak. Atlético Madrid komt op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/X0BZ7SGgwv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

De ploeg van Simeone kwam niet veel later echter goed weg toen een schot van Philippe Coutinho, na een misstap van José Maria Giménez, millimeters naast het doel van Jan Oblak ging. Het spel ging vervolgens over en weer, met een goede kans voor Suárez en een mogelijkheid voor Frenkie de Jong die net te laat kwam na een kopbal van Memphis Depay. Vlak voor rust kreeg Barcelona ook de 2-0 om de oren. Depay verloor de bal op rechts, waarna de Madrilenen razendsnel uitbraken via Joao Félix en Lemar. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Suárez, die zeeën van ruimte had en scoorde.

Nico González kwam na rust niet meer terug op het veld: de tiener werd vervangen door Sergi Roberto en dat was de enige wissel van Koeman. Het bleef echter aan diepgang ontbreken bij Barcelona, dat de wedstrijd wilde controleren maar amper ruimte daarvoor kreeg van los Colchoneros. Na een uur spelen liet Barcelona na om terug in de wedstrijd te komen. Na een balverovering speelde Gavi een perfecte bal richting Coutinho, die het leer echter niet achter Oblak kreeg. Luttele minuten later maakte de Braziliaan plaats voor Ansu Fati.

???? ?????????????????? ?? Na zijn assist bij de 1-0 mag hij nu zelf de tweede tegen de touwen schieten. Atlético gaat met een comfortabele voorsprong de rust in ?? Komt Barcelona deze klap nog te boven? ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiBarça pic.twitter.com/aKdnx10aTr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

Barcelona slaagde er ook in het laatste half uur niet in om een aansluitingstreffer te forceren en ontsnapte aan een ruimere nederlaag. Een inzet van Joao Félix na een goede combinatie met Suárez eindigde in de handen van Ter Stegen en na een fikse fout van Ronald Araújo was de pass van invaller Antoine Griezmann richting Ángel Correa niet goed. In het laatste kwartier maakten Riqui Puig en Luuk de Jong nog hun opwachting, maar ook hun entree sorteerde geen effect. Barcelona speelt na de interlandperiode, over vijftien dagen, een thuiswedstrijd tegen Valencia. Het uitduel van Atlético in Granada, over exact twee weken, is uitgesteld in verband met de terugreis van de Zuid-Amerikaanse internationals.