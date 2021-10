Gouden invalbeurt Edin Dzeko bezorgt Inter late zege op Sassuolo

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 22:40 • Laatste update: 22:48

Internazionale is er zaterdagavond in geslaagd om ternauwernood te winnen op bezoek bij Sassuolo. De ploeg van Simone Inzaghi kwam in de eerste helft op achterstand dankzij een benutte strafschop van Domenico Berardi. Het inbrengen van Edin Dzeko bleek na rust een gouden zet. De Bosnische spits was goed voor de gelijkmaker en stond aan de basis van de winnende treffer van Lautaro Martínez: 1-2. Inter stijgt door de zege naar de tweede plaats op de ranglijst, terwijl Sassuolo de dertiende plaats bezet.

Inzaghi wijzigde zijn elftal ten opzichte van het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (0-0) op drie posities. Opvallend genoeg moest Dzeko plaatsnemen op de bank, Denzel Dumfries behield daarentegen wel zijn basisplaats. In het Città del Tricolore, de thuishaven van Sassuolo, kreeg de regerend Italiaans kampioen de eerste grote kans van de wedstrijd. Martínez legde de bal na een vlotlopende aanval terug op Nicolò Barella. De middenvelder schoot echter rakelings langs de paal. Ook de thuisploeg liet zich direct gelden. Berardi gaf de bal na een snelle counter mee aan Grégoire Defrel, die Samir Handanovic vervolgens tot een uiterste redding dwong.

Inter op voorsprong ?? Edin Džeko krijgt een penalty mee en Lautaro Martínez schiet dankbaar binnen 1-2. Wat een invalbeurt voor Džeko ??#ZiggoSport #SerieA #SassuoloInter pic.twitter.com/SaGlj0kbWl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

Het waren i Neroverdi die na ruim twintig minuten op voorsprong kwamen. Jérémie Boga ging over het been van Inter-verdediger Milan Skriniar, waarna scheidsrechter Luca Pairetto niets anders kon dan de bal op de stip te leggen. Berardi schoot Torino vanaf elf meter overtuigend op voorsprong: 1-0. Op slag van rust kroop Stefan de Vrij door het oog van de naald. De verdediger speelde een te korte terugspeelbal op Handanovic, die vervolgens ver buiten zijn strafschopgebied in botsing kwam met Defrel. De spelers van Sassuolo schreeuwden om een rode kaart, maar Pairetto wilde van niks weten.

Inter kon in het eerste kwartier van het tweede bedrijf nog geen vuist maken, waarop Inzaghi besloot om een vierdubbele wissel toe te passen. Dit sorteerde meteen effect, vooral het inbrengen van Dzeko bleek een gouden greep. Ivan Perisic slingerde vanaf links een bal voor de goal, waarna de spits voor verdediger Gian Marco Ferrari kroop en hard binnenkopte: 1-1. I Nerazzurri kwamen twaalf minuten voor tijd zelfs op voorsprong en weer stond Dzeko aan de basis. De goalgetter werd in de zestien omver gelopen door Sassuolo-doelman Andrea Consigli. Pairetto wees gedecideerd naar de strafschopstip en de buitenkans werd vervolgens verzilverd door Martínez: 1-2. Dzeko leek vlak voor tijd nog de wedstrijd in het slot te gooien. Ditmaal werd zijn goal echter afgekeurd vanwege buitenspel.