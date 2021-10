Willem II komt niet naast Ajax en gaat in extra tijd zelfs onderuit

Zaterdag, 2 oktober 2021

Heracles Almelo heeft zaterdag een einde gemaakt aan de zegereeks van Willem II in de Eredivisie. Het team van Frank Wormuth was in eigen huis met 3-2 te sterk voor de Tilburgers, die negen punten aan de laatste drie duels hadden overgehouden. De winnende treffer verscheen in de laatste minuut van de extra tijd op het scorebord. Willem II laat zodoende na om naast koploper Ajax te komen en blijft steken op zestien punten, terwijl Heracles met tien punten naar de tiende plaats stijgt.

Na een kwartier spelen kreeg Willem II met een domper te maken. Linksback Derrick Köhn raakte geblesseerd en moest zich laten vervangen door Max Svensson. Het aantal hoogtepunten op Erve Asito in de eerste 45 minuten was op een hand te tellen. In de openingsfase werd Timon Wellenreuther getest door Kaj Sierhuis, Mats Knoester en Delano Burgzorg, maar daarna viel het duel van beide kanten enigszins stil.

Enkele minuten voor de pauze werd het duel in Almelo toch uit balans gebracht. Ulrik Jenssen nam de linkervoet van Sierhuis mee en scheidsrechter Rob Dieperink wees resoluut naar de stip. Vloet faalde niet vanaf elf meter, al zat Wellenreuther nog dichtbij de bal: 1-0. Sinds de start van vorig seizoen waren slechts vier spelers bij meer treffers in de Eredivisie betrokken dan Vloet (25: 18 goals en 7 assists): Dusan Tadic (40), Steven Berghuis (38), Donyell Malen en Giorgio Giakoumakis (beiden 27).

Heracles vloog uit de startblokken na de rust en was meteen dicht bij de 2-0. Eerst schoot Vloet op de paal en in de rebound mikte Burgzorg net naast. Na 53 minuten spelen was het toch raak. Jenssen wilde de bal terugspelen, maar werd daarbij goed gehinderd door Vloet. Burgzorg kon daardoor alleen af op Wellenreuther en voor de 2-0 zorgen. De doelman was woest op Dieperink, die een gele kaart voor zijn tirade kreeg.

Willem II kwam na 66 minuten terug in de wedstrijd: Mats Köhlert haalde uit van afstand en zag zijn schot via een Heracles-been tegen de touwen vliegen. De ploeg van Fred Grim wilde meer en had pech dat Janis Blaswich een stijlvolle redding op een inzet van Svensson in huis had. De invaller maakte niet veel later alsnog de 2-2: hij kwam naar binnen en schoot de bal heel verdekt in de onderhoek. Heracles pakte in de laatste minuut van de extra tijd toch nog drie punten toen uitgerekend voormalig Willem II'er Ismail Azzaoui de bal bij de tweede paal voor zijn voeten kreeg en deze in het dak van het doel schoot: 3-2.