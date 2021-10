Schlemiel Van Polen leidt zevende nederlaag van PEC Zwolle in

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 21:58 • Laatste update: 22:25

SC Heerenveen heeft zaterdagavond een minimale zege geboekt op PEC Zwolle. De ploeg van Art Langeler kwam via een knullig eigen doelpunt van Bram van Polen na een uur op achterstand en bleek in de tweede helft niet in staat om alsnog een punt te pakken: 1-0. Door de nederlaag blijven de Zwollenaren hekkensluiter in de Eredivisie, terwijl sc Heerenveen naar de zevende plaats stijgt.

Langeler had in zijn basiself ruimte vrijgemaakt voor centrale verdediger Sam Kersten. Mustafa Saymak maakte daarnaast na een liesblessure als aanvallende middenvelder zijn rentree bij PEC. De bezoekers zagen de ziekenboeg in aanloop naar de competitiewedstrijd in Zwolle juist vollopen. Doelman Erwin Mulder brak afgelopen zondag, tijdens de nederlaag tegen FC Twente (2-3), zijn duim, en werd vervangen door Xavier Mous, die de laatste twee jaar voor PEC uitkwam. Verder viel Siem de Jong eerder met een bovenbeenblessure uit en raakte ook vleugelspits Filip Stevanovic deze week geblesseerd.

In een matte openingsfase had Heerenveen het veldoverwicht, maar dit leidde niet direct tot grote kansen. Lucas Woudenberg probeerde na tien minuten met een voorzet vanaf de linkerkant Henk Veerman in stelling te brengen. De spits kwam in kansrijke positie echter niet tot koppen door tussenkomst van PEC-aanvoerder Van Polen. Het eerste gevaar wat de thuisploeg wist te stichten, kwam van de voet van Gervane Kastaneer. De spits voerde zijn actie alleen te ver door, waardoor Sven van Beek zijn schot kon blokken. Het leek voor de Zwollenaren het sein om de schroom van zich af te gooien, want uit een voorzet van Rico Strieder was Slobodan Tedic met de punt van zijn schoen dicht bij de openingstreffer.

De grootste kans van de eerste helft was echter voor Heerenveen. Uit een hoekschop dacht Van Beek de 0-1 binnen te koppen. De verdediger rekende alleen buiten Kostas Lamprou, die met een goede reflex zijn waarde voor PEC bewees. Het spel golfde in de beginfase van de tweede helft op en neer. Tedic werd namens de thuisploeg de diepte ingestuurd, maar de aanvaller schoot van dichtbij op de vuisten van doelman Mous. De ban werd na ruim een uur spelen door de bezoekers. Anthony Musaba, die koud in het veld stond, gaf mee op Milan van Ewijk. De rechtsback gaf vanaf de achterlijn voor, waarna de bal op klungelige wijze via het been van Van Polen in het doel belandde: 0-1.

Daishawn Redan mocht vervolgens in zijn handen knijpen dat hij op het veld mocht blijven staan. De buitenspeler deelde uit frustratie een tik uit aan Woudenberg. Scheidsrechter Dennis Higler liet het gaan, waarna Langeler besloot om de aanvaller alsnog van het veld te halen en in de vorm van Chardi Landu een verse kracht in de ploeg te brengen. De frustratie nam steeds meer toe bij de supporters van PEC, die hoopten op een slotoffensief. De aanvallende onmacht van de Zwollenaren werd echter ook in laatste tien minuten duidelijk en zo was de zevende nederlaag van het seizoen een feit.