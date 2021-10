RKC Waalwijk vecht zich met hulp van VAR naar punt tegen Go Ahead

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 20:37 • Jeroen van Poppel

RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles hebben zaterdagavond in een enerverende degradatiekraker de punten gedeeld. De Deventenaren namen vroeg in de wedstrijd de leiding via een intikker van Iñigo Cordoba, hetgeen in de tweede helft werd goedgemaakt door RKC via een strafschop van Alexander Büttner: 1-1. In de slotfase zag Go Ahead een kopdoelpunt van Isac Lidberg afgekeurd worden. De bezoekers blijven daardoor steken op de twaalfde plek, terwijl RKC vijftiende staat.

Binnen het kwartier greep Go Ahead de leiding via een snelle tegenaanval. Ragnar Oratmangoen kwam op links vrij en bracht de bal voor, waar Iñigo Cordoba vrij simpel kon binnen tikken: 0-1. RKC probeerde het mondjesmaat en kwam twee keer door over de linkerflank, vanwaar Büttner twee keer Jens Odgaard bediende. De spits zag eerst een schot uit de draai mislukken en daarna had een hakje achter zijn standbeen hetzelfde lot.

Odgaard kreeg een veel betere schietkans na een passje in het drukke strafschopgebied van Melle Meulensteen, maar raakte de bal slecht en mikte naast. Kort na rust mikte RKC-middenvelder Vurnon Anita een aantal meter naast na goed terugleggen van Odgaard. Go Ahead zag een doelpunt van Giannis-Fivos Botos afgekeurd worden, omdat de aanvallende middenvelder een meter buitenspel stond toen hij aangespeeld werd.

RKC bleef aandringen en verdiende een strafschop, toen Saïd Bakari de bal tegen de hand van Joris Kramer aan knalde. Vanaf elf meter werden de Waalwijkers door Büttner op gelijke hoogte geschoten: 1-1. RKC kwam dicht bij de voorsprong via invaller Achraf El Bouchataoui, die zijn gevaarlijke schot ternauwernood uit de verre hoek getikt zag worden door Warner Hahn. Go Ahead werd gevaarlijk via Oratmangoen, die vanaf rechts naar binnen dribbelde en van zestien meter een schot loste. Dat werd met veel moeite in twee instanties gekeerd door Etiënne Vaessen. Lidberg leek Go Ahead even later op voorsprong te koppen door het duel te winnen van de doelman van RKC. Laatstgenoemde werd in bescherming genomen door scheidsrechter Erwin Blank, die het doelpunt afkeurde.