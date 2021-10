Cillessen houdt de nul voor Valencia in bijzonder pikante wedstrijd

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 20:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:41

De ontmoeting tussen Cádiz en Valencia in LaLiga heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het duel eindigde mede dankzij Jasper Cillessen doelpuntloos: 0-0. Het duel stond vooral in het teken van het weerzien tussen Mouctar Diakhaby en Juan Cala. Laatstgenoemde zou de verdediger tijdens het onderlinge duel in april van dit jaar, in hetzelfde stadion, racistisch hebben bejegend, waarna de bezoekers de kleedkamer opzochten en het duel een half uur werd stilgelegd. Uiteindelijk werden de vermeende uitspraken van Cala nooit bewezen.

Van een echt weerzien tussen Diakhaby en Cala was zaterdag lange tijd geen sprake, daar beiden op de bank begonnen. De verdediger van Valencia kwam na een uur spelen binnen de lijnen, waarna een oorverdovend fluitconcert van de fans van Cádiz volgde. Daar was Valencia-trainer José Bordalás niet over te spreken en hij probeerde de fans, zonder veel succes, stil te krijgen. Bij elk balcontact werd Diakhaby ook nog eens uitgefloten door de supporters van de Zuid-Spaanse club.

Cala maakte na 77 minuten zijn opwachting en de spanning op het veld nam zowel letterlijk als figuurlijk toe. Cillessen moest in actie komen op een schot van Alfonso Espino en luttele minuten later vond er een scrimmage plaats in het strafschopgebied van Valencia plaats: de Nederlander klaagde over een trap tegen zijn hand, Iván Alejo raakte het aluminium en uiteindelijk werd het spel onderbroken vanwege buitenspel.

Enkele minuten voor het einde schampte een inzet van Gonçalo Guedes de paal. Saillant: Diakhaby was in de extra tijd woedend op de scheidsrechter omdat hij voor een doeltrap in plaats van een hoekschop floot, waarna hij zijn woede richting de arbiter uitte. Het was nota bene Cala die tussenbeide kwam en Diakhaby kreeg geel. Valencia schiet niet met veel op met een remise. In de laatste vier duels werden slechts twee punten gepakt. Na de interlandperiode wacht een uitduel met Barcelona.