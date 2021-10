Manuel Locatelli redt pover Juventus in Derby della Mole

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 19:56 • Laatste update: 20:16

Juventus is er zaterdagavond in geslaagd om met de nodige moeite te winnen van Torino. La Vecchia Signora leek in de Derby della Mole op een gelijkspel af te stevenen, maar Manuel Locatelli zorgde vijf minuten voor tijd alsnog voor de bevrijdende treffer: 1-0. Juventus passeert door de zege Torino en stijgt naar plek acht, terwijl de thuisploeg blijft steken op een elfde plaats.

Allegri wijzigde zijn elftal ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Chelsea (1-0) op drie posities. Moise Kean, Weston McKennie en Giorgio Chiellini kregen van de trainer een kans vanaf het eerste fluitsignaal, terwijl Matthijs de Ligt zijn basisplaats in het hart van de defensie behield. Bij Torino kon trainer Ivan Juric nog steeds geen beroep doen op zijn aanvalsleider Andrea Belotti. De Italiaanse doelpuntenmachine staat inmiddels alweer enkele weken buitenspel met een kuitbeenblessure. Met slechts twee minuten op de klok deelde Kean de eerste speldenprik van de wedstrijd uit. De spits werd de diepte ingestuurd, maar zag zijn doelpoging vervolgens voorlangs gaan.

Manuel Locatelli ?? Weer is hij goud waard voor Juventus. Na zijn winnende tegen Sampdoria lijkt hij de Oude Dame opnieuw drie punten te bezorgen ??#ZiggoSport #SerieA #ToroJuve pic.twitter.com/LIezSuJ7GM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

Juventus kende een sterke openingsfase, want na vijf minuten was de tweede kans een feit. Een rebound viel voor de voeten van McKennie, maar de Amerikaan kwam in kansrijke positie niet uit met zijn passen. De thuisploeg wist na twintig minuten spelen voor het eerst gevaar te stichten, toen middenvelder Sasa Lukic uit een lange inworp van Ola Aina over het hoofd werd gezien en vogelvrij kon inkoppen. De dekkingsfout liep voor de Italiaans recordkampioen echter met een sisser af. Allegri had in de rust genoeg gezien en bracht Juan Cuadrado binnen de lijnen voor de tegenvallende Kean. De Colombiaan bezorgde bij een van zijn eerste balcontacten nota bene linksback Alex Sandro een uitgelezen kans. De verdediger kopte vanuit vrijstaande positie echter recht in de handen van Vanja Milinkovic-Savic.

Cuadrado liet zich tien minuten na rust nogmaals in positieve zin gelden. Het schot met links van buiten de zestien was alleen een makkelijke prooi voor Milinkovic-Savic. Het gemis van Paulo Dybala en Álvaro Morata bij Juventus deed zich ook in het tweede bedrijf voelen. Pas in de tachtigste minuut was de uitploeg in staat om weer een kans te creëren. Adrien Rabiot ontsnapte aan de aandacht van de verdediging van il Toro en bleef vervolgens onzelfzuchtig. De Fransman had echter beter voor eigen succes kunnen gaan, want zijn breedtepass werd eenvoudig onderschept.

Een gelijkspel leek in de maak, maar Locatelli brak vijf minuten voor tijd alsnog de ban voor Juventus. Federico Chiesa bediende de middenvelder, die vervolgens van rand zestien met de binnenkant voet geplaatst binnenschoot: 1-0.