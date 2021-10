Timo Werner weet eindelijk hoofdrol te pakken; Leeds boekt eerste zege

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 17:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:08

Chelsea heeft zaterdagmiddag in de slotfase puntenverlies voorkomen in de Premier League. Thomas Tuchel besloot thuis tegen Southampton opnieuw flink te rouleren met zijn opstelling en werd gered door de late winnende treffer van Timo Werner: 3-1. Chelsea grijpt daarmee in ieder geval voorlopig de koppositie. Leeds United wist de degradatiezone te verlaten dankzij zijn eerste zege van het seizoen, behaald tegen Watford (1-0). Verder zag Newcastle United zijn zorgen vergroot worden met een nederlaag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (2-1). De degradatiekraker tussen Burnley en Norwich City eindigde doelpuntloos gelijk.

Chelsea - Southampton 3-1

Negen minuten had Chelsea, waar Hakim Ziyech de hele wedstrijd op de bank bleef, nodig om de score te openen. Een hoekschop van Ben Chilwell werd met het hoofd verlengd door Ruben Loftus-Cheek en bij de tweede paal met een zweefkopbal afgemaakt door Trevoh Chalobah: 1-0. Daarna probeerden James Ward-Prowse en Loftus-Cheek het kort achter elkaar namens respectievelijk Southampton en Chelsea uit de dropkick, gevaarlijke pogingen die net naast gingen. Chelsea zag aan het eind van de eerste helft twee doelpunten afgekeurd worden. Eerst werd het rake schot van Romelu Lukaku ongedaan wegens buitenspel, daarna zag Werner een kopdoelpunt geannuleerd worden vanwege een lichte overtreding van César Azpilicueta.

Daar is-ie dan toch! ?? Na een schitterende aanval via invaller Ross Barkley, maakt Timo Werner zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen ?? Chelsea lijkt toch de 3 punten in eigen huis te houden #ZiggoSport #PremierLeague #CHESOU pic.twitter.com/JeN8ygGFB2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

Southampton begon sterk aan de tweede helft en dwong na precies een uur spelen een penalty af, toen Chilwell een tackle inzette op de voeten van Tino Livramento. De strafschop werd onberispelijk afgemaakt door Ward-Prowse: 1-1. Chelsea kreeg twintig minuten voor tijd een enorme kans voor Werner, die doorbrak in het strafschopgebied na een hakje van Lukaku maar stuitte op een schitterende reflex van Alex McCarthy. Ward-Prowse werd dertien minuten voor tijd met rood van het veld gestuurd na een harde tackle op de achillespees van Jorginho, waarna Chelsea alsnog de winst greep. Azpilicueta legde de bal vanaf de rechterkant ineens voor het doel en zag die ingetikt worden door Werner: 2-1. De druk van de Londenaren leverde ook nog een derde doelpunt op. Lukaku schoot op de lat, Azpilicueta op de paal, waarna Chilwell vanuit een lastige hoek raak schoot: 3-1. McCarthy leek de poging te hebben gekeerd, maar de doellijntechnologie gaf een doelpunt aan Chelsea.

Leeds United - Watford 1-0

Het was in de eerste helft voornamelijk eenrichtingsverkeer richting het doel van Ben Foster, met ruim zestig procent balbezit en tien doelpogingen. Watford mocht zich dan ook eigenlijk gelukkig prijzen met slechts een 1-0 achterstand in de rust. Het was Diego Llorente die de bal na een corner in de achttiende minuut van dichtbij binnenwerkte. Meer doelpunten vielen er uiteindelijk niet op Elland Road, al kwam doelman Ilan Meslier goed weg toen hij in de fout ging na een corner van Danny Rose. Een overtreding van Christian Kabasele zorgde ervoor dat de 1-1 niet doorging. Crysencio Summerville maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van Leeds. Bij de bezoekers stond William Troost-Ekong in de basis.

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 2-1

Wolverhampton wist de score na twintig minuten spelen via Hwang Hee-chan te openen. De Zuid-Koreaan gaf doelman Karl Darlow met een schot in de lange hoek het nakijken. Vijf minuten voor rust vergat Francisco Trincão namens the Wolves de marge te verdubbelen, toen hij vanuit vrijstaande positie de lat trof. Uit de tegenaanval kreeg de thuisploeg meteen de deksel op de neus. Jeff Hendrick zorgde met een laag schot vanbuiten de zestien namelijk voor de verrassende gelijkmaker. Na een uur spelen schoot Hwang Wolverhampton opnieuw op voorsprong. De aanvaller werd net als bij de openingstreffer bediend door Raúl Jiménez en verschalkte Darlow ditmaal met een lage schuiver. Uitgespeelde kansen creëerden beide ploegen in het vervolg niet meer.

Burnley - Norwich City 0-0

Waarom beide teams nog op zoek waren naar hun eerste overwinning was in de eerste helft ook op het veld terug te zien. Er werd geen enkele noemenswaardige kans gecreëerd, al claimde Burnley, waar Erik Pieters op de bank bleef, wel twee keer onsuccesvol een strafschop. Na rust raakte Norwich de lat via een schot van Mathias Normann. De thuisploeg werd gevaarlijk via een voorzet van Johann Gudmundsson, die bij de tweede paal net niet kon worden binnen gewerkt door Dwight McNeil. In blessuretijd had Matthew Lowton Burnley de winst kunnen bezorgen, maar zijn kopbal ging net over.