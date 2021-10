Malen en Flekken winnen; Wolfsburg en Van Bommel wéér onderuit

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 17:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:27

Borussia Dortmund en SC Freiburg hebben zaterdag uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. Het team van trainer Marco Rose was met 2-1 te sterk voor FC Augsburg, terwijl SC Freiburg met dezelfde cijfers bij Hertha BSC won: 1-2. Beide teams hebben nu een punt minder dan koploper Bayern Munchen, vijftien om zestien, al heeft de titelverdediger wel een wedstrijd minder gespeeld. Het VfL Wolfsburg van Mark van Bommel kon voor de derde speeldag op rij niet winnen, en voor het vijfde officiële duel op rij, en blijft op dertien punten steken.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 2-1

Het team van Rose ging na negen minuten spelen al aan de leiding. Donyell Malen schermde de bal af in het strafschopgebied en werd vervolgens onhandig op de hak getrapt door Jeffrey Gouweleeuw. Raphael Guerreiro stuurde doelman Rafal Gikiewicz vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. Dortmund controleerde de wedstrijd na de vroege voorsprong, maar drukte niet voldoende door en kreeg uit het niets de 1-1 om de oren. Een inzet van Arne Meier vanaf een meter of 25 kwam via de lat en de schouder van Gregor Kobel voor de voeten van Andi Zeqiri, die het leer alsnog in het doel werkte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dortmund nam vijf minuten na de pauze opnieuw de leiding. Het team van Rose brak goed uit na de bal rondom het eigen doelgebied te hebben veroverd en het was uiteindelijk Julian Brandt die de bal in de korte hoek achter Gikiewicz mikte: 2-1. Het gebrek aan precisie in de afronding zorgde ervoor dat het lang spannend bleef. Zowel Marco Reus als Thorgan Hazard trof het aluminium, terwijl Gikiewicz zelf ook een ruimere achterstand voorkwam. Augsburg kon echter geen gelijkspel afdwingen, mede omdat Florian Niederlechner enkele minuten voor tijd oog in oog met Kobel niet trefzeker was. Malen werd na 72 minuten vervangen door Reinier.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1-3

Slechter kon het team van Van Bommel bijna niet aan de wedstrijd beginnen. Na zeven minuten stonden de bezoekers al met 0-2 voor. In de vijfde minuut was het raak toen Breel Embolo de bal na een mislukte volley van Denis Zakaria met een omhaal van dichtbij binnenwerkte: 0-1. Twee minuten later rondde Jonas Hofmann af na een goede actie van Embolo op links: 0-2. Luka Waldschmidt maakte met zijn eerste competitiegoal, na een scrimmage, na 25 minuten spelen de aansluitingstreffer. De voorsprong van die Fohlen bleef echter tot de rust staan en dat was ook verdiend.

Na de pauze ging het duel op en neer en hielden de teams elkaar lange tijd in evenwicht. Een kwartier voor tijd kwam Wolfsburg, met Wout Weghorst als basiskracht, echter met tien man te staan toen Maxence Lacroix zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Embolo in het strafschopgebied kreeg. Lars Stindl kreeg de opdracht om het duel vanaf elf meter in het slot te gooien, maar doelman Koen Casteels raadde zijn intenties. Borussia Mönchengladbach buitte de overtalsituatie echter goed uit en gaf de voorsprong niet uit handen. Jérôme Roussillon kreeg ook nog rood bij de thuisploeg na een tackle als laatste man, maar de VAR wees de arbiter erop dat de ingreep juist perfect was. Diep in de extra tijd bepaalde Joseph Scally de eindstand.

Hertha BSC - SC Freiburg 1-2

Het bezoek maakte in de eerste 45 minuten de beste indruk: het team van trainer Christian Streich haalde een constant niveau en de voorsprong in de rust was dan ook verdiend. De openingstreffer viel ook nog eens op het moment dat de thuisploeg, waar Deyovaisio Zeefuik door blessureleed ontbrak, sterker werd. Na een scherpe corner van Christian Günter richting de eerste paal was het Philipp Lienhart die de bal over doelman Alexander Schwolow kopte: 0-1. Mark Flekken kende een relatief rustige eerste helft, waarin hij vlak voor de 0-1 in minuut zestien wel in actie moest komen op een vrije trap van Stevan Jovetic.

Freiburg was ook in de tweede helft ietwat beter dan de ploeg van Pal Dardai, maar moest twintig minuten voor tijd toch een gelijkmaker incasseren. Krzysztof Piatek was net iets sneller dan Günter en werkte de 1-1 binnen. Luttele minuten later kwam Freiburg goed weg toen Flekken een voorzet van Suat Serdar wegwerkte en de ingevallen Jurgen Ekkelenkamp de bal tegen de lat mikte. Een andere invaller, Nils Petersen, besliste de wedstrijd niet veel later aan de andere kant. Na een corner kwam de bal ongelukkig tegen Dedryck Boyata aan, waarna de supersub de 1-2 binnenschoot.