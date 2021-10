Cristiano Ronaldo ziet zichzelf geïmiteerd worden: ‘Het was uit respect’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 16:57 • Jeroen van Poppel

Andros Townsend bezorgde Everton zaterdagmiddag een punt op bezoek bij Manchester United (1-1). De dertigjarige aanvaller vierde zijn gelijkmaker met een imitatie van de manier waarop Cristiano Ronaldo dat doorgaans doet. Volgens Townsend was dat niet om Ronaldo belachelijk te maken, maar juist uit respect.

Townsend kon voor de camera van BT niet ontkennen dat hij Ronaldo had nagedaan. "Deze man is mijn idool", aldus de rechteraanvaller, die deze zomer door Everton transfervrij werd ingelijfd. "Ik ben opgegroeid met het bekijken van Cristiano Ronaldo. Ik heb vele uren gespendeerd op het trainingsveld om zijn technieken te oefenen. Misschien had ik iets meer tijd moeten besteden aan de celebration, want het was niet geweldig uitgevoerd. Het was uit respect voor Ronaldo, het is een eer om op hetzelfde veld te staan als hij."

Messcherpe counter ??



Everton scoort de gelijkmaker na een corner van Man United ?



Doelpuntenmaker Townsend kan het niet laten om te juichen als de grootmeester zelf ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNEVE pic.twitter.com/lG15QNsdwL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

Het doelpunt kon Townsend maken met dank aan uitstekend voorbereiden werk van Demarai Gray en Abdoulaye Doucouré. "Dimi deed wat hij het best kan: zijn kracht en snelheid gebruiken in de counter. En op het moment dat Doucs de bal kreeg wist ik gezien de kwaliteiten en visie die hij heeft, als ik naast hem zou blijven, dat hij hem zou geven. Gelukkig kon ik hem in de onderhoek schuiven."

Townsend maakte afgelopen twee seizoenen slechts twee Premier League-doelpunten in liefst 58 duels, maar staat deze jaargang na zeven duels al op drie goals. "Het is moeilijk voor mij om te zeggen waarom ik niet constant ben in het maken van doelpunten, met de kwaliteiten die ik heb met beide voeten", reageert hij. "Ik werk eraan op het trainingsveld met de manager. Hij haalde het beste uit mij bij Newcastle en lijkt dat nu ook te doen bij Everton."

Everton moest het op Old Trafford stellen zonder Dominic Calvert-Lewin, Seamus Coleman, Fabian Delph, André Gomes, Alex Iwobi én Richarlison. "Mensen van buitenaf gaven ons waarschijnlijk geen kans, gezien onze opstelling", aldus Townsend. "Wij wisten dat we een punt of drie punten konden halen. We kunnen tevreden zijn met het punt, maar we hebben in de kleedkamer het afgekeurde doelpunt teruggekeken. Het was heel close. We nemen het punt mee en gaan uitrusten. Hopelijk hebben we volgende maand weer een aantal spelers terug."