Koeman laat Luuk de Jong niet starten tegen Atlético Madrid

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 19:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:51

De opstelling van Barcelona voor het topduel met Atlético Madrid is bekend. Ronald Koeman, die vanwege een schorsing op de tribune moet plaatsnemen, kiest zaterdagavond voor een basiself zonder Luuk de Jong, die de voorbije duels aan het startsignaal was verschenen. Barcelona speelt net als tegen Levante met een 4-2-3-1-systeem. Het duel in het Wanda Metropolitano staat onder leiding van scheidsrechter César Soto Grado en gaat om 21.00 uur van start.

Koeman kiest in Madrid zodoende niet voor het bekritiseerde 3-5-2-systeem met drie centrale verdedigers. Het systeem komt zaterdag overeen met de speelwijze tegen Levante, al doet de Nederlander nu beroep op Philippe Coutinho en ontbreekt Luuk de Jong. Ook is er een basisplaats ingeruimd voor Nico González en Gavi. Met Ansu Fati wordt opnieuw geen risico genomen: de jongeling start vanaf de bank. Sergiño Dest krijgt op links de voorkeur boven Jordi Alba, die door blessureleed aan de kant stond en op de bank begint.

“Koeman zal ongeacht het resultaat tegen Atlético trainer van Barcelona blijven. Wat er ook gebeurt”, werd voorzitter Joan Laporta zaterdagmiddag geciteerd door diverse Spaanse media. “Hij verdient een marge van vertrouwen, vooral omdat hij een barcelonista is. Ik waardeer het ontzettend dat hij in een bijzonder moeilijke tijd naar Barcelona is gekomen. Hij heeft er nog alle vertrouwen in. Na mijn gesprek met Koeman zie ik dat hij nog steeds in deze selectie gelooft, vooral vanaf het moment dat de nu geblesseerde spelers er weer bij zijn. Koeman heeft een contract en ik hoop dat we weer snel gaan winnen en goed gaan spelen. Ik weet zeker dat Koeman daar alles aan gaat doen.”

Barcelona presteert zeer matig sinds de voorbije interlandperiode. Slechts één van de vijf wedstrijden werd gewonnen: een 3-0 zege op Levante. De eerste twee groepswedstrijden tegen Bayern München en Benfica in de Champions League gingen beide met 0-3 verloren. Atlético presteert de laatste weken onregelmatig: drie uitduels werden met 1-2 gewonnen, maar de thuisduels met FC Porto en Athletic Club eindigden doelpuntloos en het bezoek aan laagvlieger Deportivo Alavés werd met 1-0 verloren.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso; Carrasco, Koke, De Paul, Lemar; Joao Félix en Suárez.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araújo, Dest; Busquets, Nico González; Frenkie de Jong, Gavi, Coutinho; Depay