Manchester United laat opnieuw punten liggen in de Premier League

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 15:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:27

Manchester United heeft opnieuw dure punten laten liggen in de Premier League. Exact een week na de 0-1 thuisnederlaag tegen Aston Villa kwam het team van manager Ole Gunnar Solskjaer ook tegen Everton niet tot winst. Het duel op Old Trafford eindigde in 1-1. Beide teams houden elkaar zodoende ook op de ranglijst in evenwicht: veertien punten uit zeven duels. Liverpool heeft eveneens veertien punten en speelt zondag voor eigen publiek tegen titelverdediger Manchester City, dat een punt minder heeft dan de drie clubs.

De start van Manchester United, waar Donny van de Beek negentig minuten op de bank bleef, aan de wedstrijd mocht er zijn: een kopbal van Anthony Martial ging naast en een inzet van Edinson Cavani werd uitstekend gekeerd door doelman Jordan Pickford. Everton liet in de eerste 45 minuten een goede indruk achter. Het team van Rafael Benitez oogde gevaarlijk op de momenten dat de aanval werd gezocht. Na ruim een half uur spelen was Demarai Gray het eindstation van een snelle counter, na een verloren bal van Bruno Fernandes, maar David de Gea had een goede redding in huis.

1-0 Manchester United ? The Red Devils spelen niet groots en Everton controleert de wedstrijd, maar een moment van klasse bij zowel Fernandes als Martial leidt tot de openingstreffer ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNEVE pic.twitter.com/Vgrt0mk6Ff — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

Hoewel de ploeg van Solskjaer niet groots speelde, slaagde men er grotendeels in om Everton van zich af te houden en enkele minuten voor de pauze op 1-0 te komen. Bruno Fernandes ontving een goede pass van Mason Greenwood en zag Martial aan de linkerkant opstormen. De Fransman schoot de bal in een keer hard en hoog achter Pickford: 1-0. Fernandes was zodoende alweer voor de 50e keer in 58 Premier League-wedstrijd bij een goal betrokken: 20 assists, 30 doelpunten. Alleen Andy Cole (43), Alan Shearer (54) en Eric Cantona (54) hadden ooit minder wedstrijden nodig om tot dat aantal te komen.

Na nog geen uur spelen koos Solskjaer voor een dubbele wissel in de jacht op een belangrijk tweede doelpunt. De licht aangeslagen Martial maakte plaats voor Jadon Sancho en Cristiano Ronaldo schreef als vervanger van Cavani zijn tweehonderdste duel in de Premier League achter zijn naam. Het was echter Everton dat enkele minuten later het scorebord in beweging kreeg. Gray speelde Fred tot tweemaal zoek aan de linkerkant, waarna Abdoulaye Doucouré de bal bij Andros Townsend bezorgde. Met een droog en laag schot in de linkerhoek zorgde hij voor de 1-1 en vervolgens vierde hij het doelpunt ook nog eens op de ‘Cristiano Ronaldo-manier’, vlak voor het bomvolle uitvak met Everton-fans.

Messcherpe counter ?? Everton scoort de gelijkmaker na een corner van Man United ? Doelpuntenmaker Townsend kan het niet laten om te juichen als de grootmeester zelf ??#ZiggoSport #PremierLeague #MUNEVE pic.twitter.com/lG15QNsdwL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2021

De entree van Paul Pogba voor Fred, twintig minuten voor tijd, was de laatste troef van Solskjaer, die echter zag dat zijn ploeg, na halve kansen voor Ronaldo en Pogba, dankzij de VAR aan een nederlaag ontsnapte. Tom Davies gaf de bal aan Yerry Mina, die de 1-2 voor Everton binnenschoot, maar de VAR constateerde nipt buitenspel. In het Champions League-duel met Villarreal was het Ronaldo die in extremis voor de overwinning zorgde, maar een dergelijk mirakel bleef zaterdag uit.