Laporta verrast: ‘Koeman blijft bij Barcelona, wat er ook gebeurt’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 14:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:38

Ronald Koeman wordt op korte termijn niet ontslagen als trainer van Barcelona, zo verzekert voorzitter Joan Laporta zaterdag enkele uren voorafgaand aan de topper tegen Atlético Madrid in LaLiga. Ook een nederlaag van de Catalanen in het Wanda Metropolitano zal volgens de hoogste sportbestuurder niet van invloed zijn op de continuïteit van Koeman. “Koeman zal ongeacht het resultaat tegen Atlético trainer van Barcelona blijven. Wat er ook gebeurt”, werd Laporta in de middag geciteerd door diverse Spaanse media.

“Hij verdient een marge van vertrouwen, vooral omdat hij een barcelonista is”, verklaarde Laporta. “Ik waardeer het ontzettend dat hij in een bijzonder moeilijke tijd naar Barcelona is gekomen. Hij heeft er nog alle vertrouwen in. Na mijn gesprek met Koeman zie ik dat hij nog steeds in deze selectie gelooft, vooral vanaf het moment dat de nu geblesseerde spelers er weer bij zijn. Koeman heeft een contract en ik hoop dat we weer snel gaan winnen en goed gaan spelen. Ik weet zeker dat Koeman daar alles aan gaat doen.”

Barcelona presteert zeer matig sinds de voorbije interlandperiode. Slechts één van de vijf wedstrijden werd gewonnen: een 3-0 zege op Levante. De eerste twee groepswedstrijden tegen Bayern München en Benfica in de Champions League gingen beide met 0-3 verloren. De positie van de 58-jarige Koeman stond na de nederlaag in Lissabon ogenschijnlijk nog meer onder druk. Het bestuur van Barcelona kwam in de nacht daarna bijeen om te vergaderen over een mogelijk ontslag van de Nederlander.

De komende interlandperiode was volgens Spaanse media een goed moment om een trainerswissel door te voeren. Laporta sprak zaterdag echter zijn vertrouwen uit in de voormalig verdediger. De Spanjaard ontkende zaterdagmiddag tevens dat zijn relatie met Koeman bekoeld is. "We hebben een goede en eerlijke relatie", benadrukte de voorzitter van Barcelona. "Koeman is een goed persoon en ik denk dat hij zo ook over mij denkt. We proberen met zijn allen om deze situatie om te draaien."

In aanloop naar het duel met Atlético grapte Koeman met de media door een quote van Louis van Gaal aan te halen uit de tijd dat hij werd ontslagen bij Barcelona. Toch ging Koeman niet in op de vraag of hij dacht ontslagen te worden bij een nederlaag. "Dat is een vraag voor morgen. Ik ben niet het belangrijkste, maar het team. Ik ben hier uit liefde voor de club, ik ben in een uiterst complexe situatie terechtgekomen en het wordt met de dag lastiger. Iedereen heeft een mening, maar het enige waar ik mij mee bezighoud is het voorbereiden van de spelers op de volgende wedstrijd.”