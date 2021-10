Zelfs geen plek voor Donny van de Beek in sterk veranderd United

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 12:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:03

Donny van de Beek ontbreekt ook zaterdag in de basisopstelling van Manchester United voor de ontmoeting met Everton in de Premier League. Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft gekozen voor vijf veranderingen ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal (2-1 winst) van afgelopen woensdag, maar de middenvelder moet ondanks de afwezigheid van onder meer Paul Pogba opnieuw op de bank plaatsnemen.

Alex Telles, Pogba, Jadon Sancho en Cristiano Ronaldo starten zaterdag op de bank, terwijl Diogo Dalot niet tot de wedstrijdselectie van Manchester United behoort. “Het was woensdag een flinke inspanning”, doelde Solskjaer zaterdag op het midweekse duel, dat in extremis met 2-1 werd gewonnen. “Zowel emotioneel als fysiek. Dit is een vroege wedstrijd op de zaterdag en we hebben frisse gezichten nodig. Het begin van deze wedstrijd is heel belangrijk.”

Ai... Donny van de Beek ?? Opnieuw geen speelminuten en de middenvelder laat zijn frustratie de vrije loop en smijt zijn kauwgom weg ??#ZiggoSport #UCL #MUNVIL pic.twitter.com/XOLLilqE5z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

Anthony Martial en Edinson Cavani verschijnen aan het startsignaal. “Ze weten dat ze goede spelers zijn en ze weten dat ze belangrijk gaan worden voor ons. Dit seizoen zullen we moeten roteren met spelers, de minuten goed moeten verdelen. (...) Invallers kunnen het verschil maken, dat is de laatste wedstrijd gebleken. Dat kan dit seizoen vaker voorkomen en wellicht is dat vandaag ook het geval”, benadrukte de Noor in aanloop naar de ontmoeting op Old Trafford.

Van de Beek was afgelopen week duidelijk niet blij toen bleek dat hij niet mocht invallen tegen Villarreal, zo werd duidelijk uit beelden. De middenvelder deed dit seizoen nog maar in drie wedstrijden mee, ondanks het feit dat Manchester United in de zomer geen medewerking verleende aan een verhuur aan Everton.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Martial; Cavani.

Opstelling Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Keane, Digne; Townsend, Gordon, Doucouré, Allan; Rondón, Gray.