‘Ik was een van de redenen waarom Wayne Rooney wilde komen’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 12:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:02

Phillip Cocu staat vanaf januari weer open voor een nieuwe uitdaging als trainer. De vijftigjarige oud-voetballer werd bijna een jaar geleden ontslagen bij Derby County, waar hij als opvolger van Frank Lampard was aangesteld. Cocu wil naar eigen zeggen weer presteren met een groep en bijdragen aan de ontwikkeling van spelers. Hij heeft er geen vastomlijnd idee over of allemaal eisen. “Het moet passen en het gevoel moet kloppen.”

“Je moet je nooit snel ergens te groot voor voelen. Ook in Nederland zou ik weer kunnen werken, ja hoor. Heb ik altijd met plezier gedaan”, benadrukt de voormalig trainer van onder meer PSV zaterdag in het Algemeen Dagblad. Hij werd ontslagen bij zowel Fenerbahçe als Derby County, maar hij tilt daar niet zwaar aan. “In het voetbal is ontslagen worden toch iets anders dan in veel andere vakgebieden. Jouw manier van werken past niet altijd overal, maar het hoeft niks te zeggen over een volgende kans of club. Daar kan het juist prima passen. Als je bang bent op je bek te gaan, wordt het nooit wat.”

Cocu omschrijft zichzelf als een denker en nam na elk van zijn ontslagen ruim de tijd om het af te sluiten. Hij bleef zelfs nog driekwart jaar met zijn familie in Engeland wonen. “Je reflecteert: wat kon ik zélf beter doen? Bij Derby heb ik sommige zaken al anders aangepakt dan bij Fenerbahçe. In samenstelling staf, in afspraken die je intern maakt bijvoorbeeld. Maar: ik ben er ook wel achter dat ontslag 'gewoon' onderdeel is van je vak. En dat ik niet hou van spelletjes spelen of zaken beïnvloeden via de media.”

Cocu ontkracht dat hij bij Derby County een slechte relatie had met Wayne Rooney, die destijds speler/assistent-trainer was en tegenwoordig voor de selectie van the Rams staat. “Ik was een van de redenen waarom hij naar Derby wilde komen. Prima kerel, Wayne. We hebben nog steeds regelmatig contact. Hij ambieerde het trainersvak en de vraag kwam of ik hem als speler/trainer erbij wilde. Als voetballer vond ik hem al een gigant."

“Hij heeft het nu als hoofdtrainer bij Derby ook zwaar”, stelt Cocu. “De club is into administration gegaan, zeg maar het voorstadium van faillissement. Dan krijg je direct twaalf punten in mindering. In mijn tijd zat ik al samen met de voorzitter om tafel met drie partijen die Derby wilden kopen. Drie keer ging het niet door.” Derby County heeft door de puntenmindering slechts een schamel punt na de eerste tien duels en staat daarmee laatste. De achterstand op een veilige plek bedraagt voorlopig zeven punten.