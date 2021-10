‘Natuurlijk zal ik nooit trainer van Barcelona worden en nu al helemaal niet’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 11:41 • Daniel Cabot Kerkdijk

Guti is teruggekomen op enkele uitspraken die hij vrijdag deed met betrekking tot het trainerschap bij Barcelona. De oud-middenvelder, die liefst 25 jaar als (jeugd)speler bij Real Madrid was betrokken, verzekerde ‘s middags op een gala voor ambassadeurs van LaLiga dat hij welwillend stond tegenover de Catalanen. “Waarom niet? Ik wil trainen en aan de mensen laten zien dat ik naast mijn kwaliteiten als speler ook de kwaliteiten heb om het als trainer goed te doen.” Enkele uren later gaf Guti echter aan dat hij het als een grap bedoelde.

“Een beetje humor kan geen kwaad”, benadrukte Guti vrijdagavond op sociale media, met een paar lachende emoji's naast zijn uitspraak. In gesprek met Cadena SER lichtte de voormalig middenvelder toe dat hij nooit naar Barcelona zal gaan. “Natuurlijk zal ik niet gaan. Natuurlijk zal ik nooit trainer van Barcelona worden en nu al helemaal niet. Met de problemen die er zijn. Wie gaat daar nu heen?”

“Het is duidelijk dat er spanningen zijn tussen de trainer en het bestuur”, vervolgde Guti, die al ruim een jaar geen enkele club meer heeft getraind. “Dat is van invloed op de selectie. De schuld ligt niet bij Ronald Koeman, maar hij is de kapitein van het schip en de trainer is altijd de eerste die plaats moet maken. Barcelona zit in een lastige fase. Elke voorzitter zou het lastig hebben. Het vertrek van Lionel Messi was een hard gelag voor Barcelona en ze kunnen hem om financiële redenen niet vervangen. Iedereen moet geduld betrachten.”

Na zijn actieve loopbaan maakte Guti, die deze maand 45 jaar wordt, deel uit van de technische staf van Besiktas en was hij ook jarenlang jeugdtrainer van Real Madrid. In november 2019 werd de Spanjaard tot hoofdtrainer van Almeria benoemd, maar dat was geen onverdeeld succes. In juni vorig jaar werd Guti vriendelijk bedankt voor zijn diensten en sindsdien stond hij voor geen enkele selectie meer.

Barcelona presteert zeer matig sinds de voorbije interlandperiode. Slechts één van de vijf wedstrijden werd gewonnen: een 3-0 zege op Levante. De eerste twee groepswedstrijden tegen Bayern München en Benfica gingen beide met 0-3 verloren en mogelijk is de topper van zaterdagavond tegen titelverdediger Atlético Madrid de laatste wedstrijd van Koeman als hoofdtrainer. De Nederlander moet door een schorsing op de tribune van het Wanda Metropolitano plaatsnemen.