Crisis leidt tot telefoontjes naar Cocu: ‘Nummers uit Spanje, goh, verrassend’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 08:53 • Yanick Vos

Phillip Cocu maakte als speler van Barcelona vergelijkbare problemen mee zoals nu het geval is bij de Spaanse topclub. De clubloze trainer speelde tussen 1998 en 2004 bij de Catalanen. In zijn derde en vierde jaar had Barcelona het volgens Cocu ook heel moeilijk vanwege financiële beperkingen. Mede dankzij de doorbraak van een aantal talenten, kwam de club er uiteindelijk bovenop.

Tijdens een interview met het Algemeen Dagblad gaat de telefoon van Cocu zo nu en dan af. “Nummers uit Spanje, goh, verrassend”, aldus Cocu. De oud-speler van onder meer Barcelona drukt de telefoontjes van Spaanse journalisten allemaal weg. Cocu zegt veel te herkennen van de huidige situatie. Hij verwijst naar zijn derde en vierde seizoen in LaLiga, waarin Barcelona er in financieel opzicht slecht voor stond, net zoals nu het geval is. “Maar het sportieve verwachtingspatroon bij Barcelona zal nóóit veranderen.”

Cocu was een gevestigde naam toen aan het begin van deze eeuw talenten als Xavi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Victor Valdes en Oleguer Presas doorbraken. “Hun doorbraak moest ook versneld gaan, net als nu”, aldus Cocu. Bij Barcelona doet Ronald Koeman dit seizoen een beroep op diverse talenten, waaronder Gavi, Álex Balde en Yusuf Demir. “Louis van Gaal gaf als trainer de jeugd de ruimte en een paar jaar later werden dat heel bepalende spelers voor Barcelona. Tegelijkertijd haalde de club toen ook weer spelers zoals Ronaldinho die op het absolute topniveau het verschil konden maken. In jaar vijf en zes was Barça terug op het niveau dat ik meemaakte in jaar een en twee.”

Cocu speelde op het middenveld vaak met Luis Enrique. De voormalig Oranje-international is met 292 officiële wedstrijden nog altijd de Nederlander met de meeste duels voor Barcelona. Hij groeide zelfs uit tot aanvoerder. “Natuurlijk moet je presteren, maar belangrijk is óók dat je laat zien hoe gecommitteerd je bent aan een club. Er kwam heus wel eens interesse, maar ik voelde nooit de behoefte om Barcelona achter me te laten. Ik wilde altijd al in dat shirt spelen. Ik was zó trots toen het was gelukt.”