Van Gaal geeft ‘signaal’ met opvallende keuze in Oranje-selectie

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 07:50 • Yanick Vos • Laatste update: 07:53

Mark Flekken is de meest opvallende naam in de selectie van het Nederlands elftal voor de komende interlandperiode. Bondscoach Louis van Gaal heeft de 28-jarige doelman van SC Freiburg voor het eerst bij de Oranje-selectie gehaald. Hij wordt beloond voor zijn goede optredens in de Bundesliga en mag de concurrentiestrijd aangaan met Justin Bijlow, Joël Drommel en Tim Krul. Youri Mulder ziet zijn oproep als een signaal naar andere Nederlandse voetballers.

Mulder, oud-speler van onder meer Schalke 04, volgt het Duitse voetbal op de voet. Flekken is voor hem dan ook geen onbekende naam. Hij zag hem laatst in actie tegen FSV Mainz 05 (0-0). “Toen zat hij net bij de voorselectie. Hij maakt een heel goede, volwassen indruk en heeft natuurlijk ook de goede leeftijd voor een keeper”, zegt Mulder in De Telegraaf. “Ik vind het wel leuk dat Van Gaal met de keuze voor Flekken laat zien dat hij goed geïnformeerd is. Hij en keeperstrainer Frans Hoek kijken vaak wat verder dan de meeste mensen. Het is ook een signaal naar Nederlandse voetballers, dat je ook via een omweg het Nederlands elftal kunt halen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het Nederlands elftal speelt de komende interlandperiode in het kader van de WK-kwalificatie tegen Letland en Gibraltar. Mulder hoopt dat Flekken zijn debuut mag maken in een van deze duels. “Al vraag ik me af of Van Gaal dan zijn kwaliteiten kan beoordelen. Ik weet namelijk niet of hij iets te doen krijgt in deze wedstrijden...”, zegt de oud-international lachend. “Flekken zal uiteindelijk niet het verschil maken tussen wel of geen WK voor Oranje. Maar Van Gaal kan in deze interlandperiode natuurlijk wel een indruk krijgen van wie die jongen is. Hij leert hem een beetje kennen. Dat zal vooral de functie van deze selectie zijn.”

Met die laatste woorden slaat Mulder de spijker op de kop. In het persbericht dat de KNVB vrijdag verstuurde met daarin de 26 namen van spelers die zich maandag mogen melden, legde Van Gaal kort uit waarom hij Flekken heeft opgeroepen: "We hebben in deze selectie vier keepers opgenomen. Mark Flekken is nieuw ten opzichte van de vorige keer. Ik wil hem graag zien om een goed beeld van hem te krijgen. In de Bundesliga laat hij goede dingen zien”, aldus de keuzeheer.

Het Nederlands elftal speelt begin oktober twee wedstrijden in de WK-kwalificatiecampagne. Op 8 oktober (20.45 uur) gaat Oranje op bezoek bij Letland, terwijl op 11 oktober een thuiswedstrijd in De Kuip volgt tegen Gibraltar (20.45 uur). Nederland staat na de klinkende 6-1 overwinning tegen Turkije met dertien punten uit zes wedstrijden bovenaan in Groep G. Noorwegen heeft evenveel punten, maar een veel minder goed doelsaldo: plus zestien om plus zeven. In november komen de Noren nog op bezoek bij Oranje.

De definitieve selectie van Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Tim Krul (Norwich City), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Barcelona), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)