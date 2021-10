‘Mijn Porsche staat bij de garage en Mino had nog een paar auto’s staan’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 07:26 • Yanick Vos

Myron Boadu wilde de afgelopen zomer per se een transfer maken omdat hij zichzelf wilde uitdagen. Nog een seizoen in de Eredivisie zag hij niet zitten en dus ruilde hij AZ in voor AS Monaco, dat zeventien miljoen euro voor hem betaalde. De twintigjarige spits komt in de eerste maanden in de Ligue 1 en Europa League veelvuldig aan spelen toe, al wacht hij nog op zijn eerste doelpunt.

Boadu was bij AZ verzekerd van een basisplaats en scoorde aan de lopende band. Net als zijn AZ-ploeggenoot en vriend Calvin Stengs, koos de spits voor een verhuizing naar Zuid-Frankrijk. Waar de buitenspeler werd opgepikt door OGC Nice, is Boadu de nieuwe spits van Monaco. “Ik dacht: blijf ik nog een jaar om twintig goals te maken of ga ik mezelf uitdagen? Stap ik uit mijn comfortzone en ga ik naar Monaco om daar een grote speler proberen te worden? Ik denk dat ik deze stap nodig heb en koos voor het laatste”, vertelt Boadu in een interview met De Telegraaf.

Het ontbreekt de spits aan niets aan de Côte d’Azur. Via zijn zaakwaarnemer Mino Raiola huurt hij een fraai appartement met uitzicht over de Middellandse Zee en een haven met luxe jachten. “Als ik het appartement wil kopen, moet ik vijftig goals per jaar maken. In de Champions League”, aldus Boadu, die volgens de krant niet of nauwelijks onder de indruk is van alle pracht en praal om hem heen. Vanaf zijn balkon kijkend naar de Yacht Club, zegt hij: “Mino heeft geregeld dat ik daar ook lid van word. Het zal wel. Ik bedoel: ik heb niet eens een jacht", aldus de spits, die zondag om 15.00 uur met Monaco speelt tegen Girondins de Bordeaux.

Boadu heeft in Monaco veel aan zijn zaakwaarnemer, die ook woonachtig is in het prinsdom. Ook wat betreft praktische zaken. Zo heeft het talent momenteel een elektrische boodschappenauto van Raiola in bruikleen. “Mijn Porsche staat bij de garage en Mino had nog een paar auto’s staan. Ik zei: doe mij er maar eentje die mij van plek A naar plek B rijdt”, vertelt Boadu, wiens contract bij Monaco doorloopt tot aan de zomer van 2026. “Het is hier oppassen met te hard rijden hè. Voordat ik het wist, had ik al een bekeuring te pakken. Echt: als je ergens te hard rijdt, staat de politie twee minuten later al naast je. Ik hou me nu keurig aan de snelheid, je mag bijna nergens harder dan vijftig kilometer per uur.”