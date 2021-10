‘In deze fase zal Louis van Gaal dat woord niet graag horen’

Zaterdag, 2 oktober 2021 om 07:02 • Yanick Vos • Laatste update: 07:04

Aad de Mos vindt het logisch dat Noa Lang is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Vrijdagmiddag werd bekend dat de buitenspeler van Club Brugge voor het eerst bij de Oranje-selectie zit. Bondscoach Louis van Gaal beloont de aanvaller voor zijn uitstekende prestaties in België. Hij mag nu dromen van een debuut in de komende interlandperiode, waarin Nederland het in de WK-kwalificatie opneemt tegen Letland en Gibraltar (8 en 11 oktober).

Met de 28-jarige doelman Mark Flekken (SC Freiburg) en Lang kiest Van Gaal voor twee nieuwe gezichten in de selectie. Met oog op het programma van Oranje is dat volgens De Mos volkomen logisch. “Want dit zijn twee ideale wedstrijden om te ’experimenteren’”, aldus de analist in gesprek met De Telegraaf. “Experimenteren tussen aanhalingstekens dan”, benadrukt de ex-trainer van onder meer PSV en KV Mechelen. “Want in deze fase van de WK-kwalificatie zal Louis van Gaal dat woord niet graag horen. Maar Van Gaal zei dun in de buitenspelers te zitten en Noa is wat dat betreft een échte.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Mos krijgt Lang bij Oranje te maken met een ander takenpakket dan hij bij Club Brugge gewend is. “Noa zal zich moeten realiseren dat het Nederlands elftal veel meer creatieve spelers heeft dan hem alleen. En dus zal hij zich heel erg bewust moeten zijn van zijn verdedigende taken. Bij Club Brugge wordt het defensieve werk opgevangen door een blok, dat Noa in Oranje niet achter zich heeft”, aldus De Mos over de ex-Ajacied, die bij Club Brugge in 49 wedstrijden goed was voor 21 doelpunten en 15 assists.

“Hij voelt zich daar echt als een vis in het water, vormt het schakeltje tussen de twee andere mannen in vorm – Hans Vanaken en Charles De Ketelaere – en is veel volwassener dan in zijn Ajax-tijd”, weet De Mos. Voor de ontwikkeling van Lang verdient volgens De Mos zijn ploeggenoot Ruud Vormer ook de complimenten. “Hij heeft als routinier Noa in het veld en buiten de lijnen bij de hand genomen.”

Lang haalde vorig seizoen een hoog niveau en is ook dit seizoen goed begonnen. Zowel in de Belgische competitie als in de Champions League weet hij te imponeren. In het duel met Paris Saint-Germain (1-1) werd hij uitgeroepen tot Man of te Match. “Tegen Parijs maakte hij echt een verpletterende indruk, was hij voor mij de man van de wedstrijd en Club Brugge had dat duel echt kunnen en moéten winnen. Dat Leipzig in Duitsland werd verslagen (1-2, red.), zegt veel over de kracht van Club Brugge en van Noa Lang.”