Matthijs de Ligt: ‘Het is moeilijk om tegen een spits als hij te spelen’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 23:54 • Laatste update: 00:31

Matthijs de Ligt hoopt ooit nog eens tegenover Robert Lewandowski te staan. De centrumverdediger van Juventus krijgt in een interview met DAZN de vraag welke spits hij ooit nog hoopt te treffen. Ondanks dat hij een lastige wedstrijd tegen de Poolse spits van Bayern München verwacht, zou hij graag nog eens een keer tegenover hem staan.

“Het is moeilijk om tegen een spits als hij te spelen, omdat hij zoveel ervaring heeft en niet altijd goed hoeft te spelen om een doelpunt mee te pikken. Dat maakt het heel lastig voor een verdediger”, vertelt De Ligt. De verdediger stond al twee keer tegenover Lewandowski, toen Ajax Bayern München in 2018 trof in de groepsfase van de Champions League. In de heenwedstrijd in München (1-1) scoorde Lewandowski niet, maar in de Johan Cruijff ArenA (waar het 3-3 werd) was hij wel tweemaal trefzeker. De Ligt had een jaar geleden eveneens tegenover Lewandowski kunnen staan, daar het Nederlands elftal toen twee keer tegen Polen speelde in de Nations League. De Ligt was destijds echter uit de roulatie met een schouderblessure en moest die duels aan zich voorbij laten gaan.

Met Massimiliano Allegri heeft De Ligt deze zomer een nieuwe trainer gekregen bij Juventus en de Oranje-international is goed te spreken over de oefenmeester. “Allegri is een trainer met heel veel ervaring, die met Juventus en AC Milan veel heeft gewonnen. Ik ben blij dat hij nu mijn trainer is, dat helpt me om mezelf te kunnen verbeteren. Hij helpt me veel in tactisch opzicht. In zijn spelopvatting draait het om negentig minuten met de juiste mentaliteit spelen, om wedstrijden te winnen. Het maakt niet uit of we goed of slecht voetbal spelen, het enige dat telt is de overwinning.”

Allegri rouleert in de eerste weken van het seizoen geregeld met zijn centrale duo, waardoor hij in zijn basiself ook al twee keer koos voor Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini in het hart van zijn defensie. “Ik praat veel met Bonucci en Chiellini, zij zijn geweldige voorbeelden”, vertelt De Ligt over zijn ploeggenoten. “Ik heb veel fysieke kracht en ben goed aan de bal, maar zij adviseren me om rustig en gefocust te blijven tijdens de wedstrijden. Dat zorgt er ook voor dat het team beter gaat spelen.”

“In mijn ogen is het normaal om kritiek te krijgen in het voetbal”, vervolgt De Ligt. “Ik ben nog het meest kritisch op mezelf. Het is belangrijk om een idee te hebben wat je moet doen om jezelf te verbeteren. Het is normaal dat iedereen het leuker vindt om complimenten te krijgen, maar kritiek hoort erbij. Dat kan ook constructief zijn, je moet er van zien te leren.”