René van der Gijp: ‘Nu heeft hij het stempel: ‘Ik kan er geen kut van’’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 23:34 • Daniel Cabot Kerkdijk

René van der Gijp voorziet een zware periode voor Myron Boadu bij AS Monaco. De aanvaller wacht na zijn zomerse overgang van AZ nog altijd op zijn eerste treffer in dienst van de Ligue 1-club. De analist verzekerde vrijdagavond bij Veronica Inside dat Boadu uitsluitend is gehaald op basis van zijn twee treffers tegen Jong Frankrijk op het EK Onder-21 en benadrukte meermaals dat ‘iedereen bij AS Monaco’ van mening is dat de aanvaller er niks van kan.

Van der Gijp vindt Boadu op de eerste plaats ‘een interessant geval’. “Dat is een jongen die van AZ naar AS Monaco gaat. Je komt daar binnen als een niemand. Die spelers zijn niet gek en die wachten af. Nu heeft hij het stempel: ik kan er geen kut van”, doelde de analist op de moeizame start van de aanvaller in Franse dienst. Na negen wedstrijden in alle competities staat de teller van Boadu op nul doelpunten en één assist. Hij verscheen slechts viermaal in de basis, waaronder in zijn eerste twee wedstrijden.

“Niet alleen binnen de selectie leeft dat, maar bij de hele club. Ook bij de trainer”, zo verzekerde Van der Gijp. “Hoe sterk ben je op mentaal gebied, om je daar overheen te zetten? Dat gaat hem niet lukken. Ze vinden het gewoon niks. Iedereen.” Van der Gijp wees op de eerste weken van Steven Berghuis bij Ajax. “Hij begon ook gewoon slecht. Maar die kent iedereen van Feyenoord en iedereen weet wat hij kan.”

“Maar die mensen in Monaco weten niet wat Boadu kan”, hield Van der Gijp onomwonden vol. “Die kennen die hele jongen niet. Ik verzeker dat niemand bij Monaco die jongen ooit maar één keer heeft gezien. Hij is alleen maar gehaald op basis van die wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Frankrijk.” Boadu was op 31 mei van dit jaar verantwoordelijk voor de 2-1 zege in de kwartfinale van het EK. De titelfavoriet kreeg zes minuten na rust de gelijkmaker van de aanvaller om de oren en in de extra tijd scoorde Boadu opnieuw.

“Daarom is hij destijds gekocht. Honderd procent. Honderd procent.” Johan Derksen: “Hij heeft bij AZ weleens iets leuks gedaan, maar hij heeft het nooit structureel goed gedaan. Het was een beetje een blinde.” Boadu kwam in totaal tot 38 treffers in 88 officiële duels voor AZ, dat een transfersom van zeventien miljoen euro van Monaco toucheerde. De Ligue 1-club betaalt de transfersom in vijf termijnen.