Derksen: ‘Moet Feyenoord aan hem beginnen of haal je de ellende in huis?’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 23:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:07

Johan Derksen vraagt zich af of een club als Feyenoord aan een voetballer als Oussama Tannane zou moeten beginnen. De spelmaker werd eerder deze week uit de selectie van Vitesse gezet en miste daardoor donderdag het Conference League-duel met Stade Rennes (1-2 verlies) en ontbreekt komende zondag ook bij het competitieduel met Feyenoord. Trainer Thomas Letsch miste de voorbije periode de juiste focus bij Tannane en dat was niet voor het eerst dit seizoen.

“Die Tannane, dat triggert mij”, stak Johan Derksen vrijdagavond bij Veronica Inside van wal. “Ik vind het zonde dat zo’n goede voetballer, en dat heeft-ie natuurlijk aan zichzelf te danken, helemaal uit de selectie is gezet. En ik vraag me af: is er nog een club die het aandurft met hem? Het is natuurlijk een recidivist.” Presentator Wilfred Genee vroeg aan Derksen of het om een soort van oproep ging. “Nou, een club als Feyenoord”, antwoordde hij.

“Die hebben niet veel geld en die jongen is aan het einde van het seizoen transfervrij. Moet je aan zo’n jongen beginnen of is het onverstandig en haal je de ellende in huis? In een volle Kuip zou hij kunnen schitteren. Het is wel een publieksspeler”, benadrukte Derksen. Tafelgenoot Johan Boskamp merkte op dat het altijd misgaat qua mentaliteit. “Dat heeft hij niet bij één club gehad, maar bij meerdere clubs.”

“Hij is het waard om nog een keer iets met hem te proberen”, stelde Derksen. “Hij zal toch wel een keer leren van al die misstanden?” Tannane, 27 jaar, leeft al een tijdje op gespannen voet met Letsch. Hij wilde afgelopen zomer vertrekken en behoorde om die reden al niet meer tot de basisploeg van Vitesse. Een transfer bleef uit, maar een terugkeer in de basis ook. Hij was voornamelijk invaller.

Tannane werd in de jeugd bij Ajax en PSV om disciplinaire redenen weggestuurd en ook later in zijn loopbaan kwam hij in soortgelijke situaties terecht. Bij Heracles werd hij drie maanden geschorst na enkele incidenten op de training en ook bij FC Utrecht werd hij om dezelfde redenen op non-actief gesteld. Buitenlandse avonturen bij Saint-Étienne en Las Palmas verliepen teleurstellend. Bij laatstgenoemde club zou hij gevochten hebben met Loïc Rémy, maar dat ontkende Tannane nadien resoluut.