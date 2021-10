V/d Gijp vergelijkt V/d Beek met Jan Kromkamp: ‘Je hebt van die spelers’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 22:45 • Chris Meijer • Laatste update: 23:33

René van der Gijp trekt vrijdagavond in Veronica Inside de vergelijking tussen Jan Kromkamp en Donny van de Beek. De analist stelt dat Van de Beek evenals Kromkamp optimaal heeft geprofiteerd van een goed Europees seizoen. Volgens Van der Gijp weet men bij Manchester United misschien niet wat de beperkingen van Van de Beek zijn.

“Hij kon naar Everton, ze hebben hem tegengehouden. Daar had hij lekker kunnen voetballen. Op dit middenveld is hij vijfde of zesde keuze, of niet?”, begint Jan Boskamp als Van de Beek in het praatprogramma ter sprake komt. Van de Beek speelde dit seizoen pas drie officiële wedstrijden, waarvan twee als basisspeler. Vorig seizoen was de 24-jarige middenvelder 15 keer basisspeler in totaal 36 officiële wedstrijden.

“Ja, maar weet je?”, zo haakt Van der Gijp in. “Er zijn nu eenmaal spelers... Je had toentertijd Jan Kromkamp. Er zijn nu eenmaal spelers die optimaal profiteren van een goed jaar in de Champions League. Kromkamp profiteerde toen van een goed jaar in de UEFA Cup. Toen was hij echt goed en kocht Villarreal hem. Later ging hij nog naar Liverpool.”

Kromkamp speelde voor Go Ahead Eagles en AZ, met wie hij in 2005 de halve finale van de UEFA Cup bereikte. Villarreal haalde hem vervolgens weg uit Alkmaar, waarna hij ook nog kort voor Liverpool speelde. Na niet al te succesvolle periodes in Spanje en Engeland keerde de elfvoudig Oranje-international terug naar Nederland, waar hij in het slot van zijn loopbaan nog voor PSV en Go Ahead Eagles speelde.

Derksen neemt het echter op voor Van de Beek, die volgens hem wel meekan bij een club als Everton. “Van de Beek heeft wel kwaliteiten. Het is wel een Ajax-speler.” Daar is Van der Gijp het mee eens. “Maar het is hetzelfde als Til. Wij kennen Van de Beek, dus wij weten wat zijn beperkingen zijn. Misschien verwachten ze wat anders bij Manchester United. Die hebben middenvelders gehad, hè. Paul Scholes, David Beckham, Paul Pogba, ga nog maar even door. En dan komt Van de Beek, die is wel minder. Hij heeft een paar goede kwaliteiten, zoals in de zestien een goal maken.”