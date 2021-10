ADO Den Haag pakt na 2-6 overwinning eerste periodetitel

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 21:56 • Chris Meijer • Laatste update: 22:10

ADO Den Haag heeft beslag gelegd op de eerste periodetitel. De ploeg van trainer Ruud Brood won zelf met 2-6 op bezoek bij MVV Maastricht en profiteerde daarmee van de 4-1 nederlaag van Excelsior op bezoek bij NAC Breda, daar de Rotterdammers voorafgaand aan de laatste speelronde van de eerste periode aan de leiding gingen. Excelsior eindigt uiteindelijk als vierde in de eerste periode, doordat FC Volendam (na een 3-2 overwinning op Almere City) en Jong AZ (na een 2-1 overwinning op FC Dordrecht) passeren.

MVV Maastricht - ADO Den Haag 2-6

ADO Den Haag kreeg afgelopen week weliswaar te horen dat er definitief zes punten zouden worden afgetrokken, maar dit gebeurt pas aan het einde van het seizoen. Daardoor maakte de club uit de Hofstad nog een goede kans op de eerste periodetitel en op bezoek in Maastricht stond er al razendsnel een comfortabele voorsprong op het scorebord. Na drie minuten spelen kopte Sem Steijn achterwaarts een afgeslagen inzet achter doelman Thijmen Nijhuis. Steijn sloeg zes minuten later andermaal toe, met een doelpunt achter zijn standbeen langs. Nadat het duel even stillag vanwege onvriendelijkheden tussen beide supportersgroepen, kwam ADO al in minuut 34 op een 0-3 voorsprong door een raak afstandsschot van Samy Bourard.

Nadat Vicente Besuijen nog had nagelaten om de score vroeg in de tweede helft op te voeren, bracht Thomas Verheydt met een kopgoal zijn oude club op een 0-4 achterstand. Na ruim een uur spelen deed Orhan Dzepar wat terug namens MVV. Het vormde echter geen startschot voor een Limburgse revival. Met een kwartier voor het einde tilde Besuijen de stand naar 1-5, op aangeven van Jamal Amofa. Mart Remans scoorde daarna nog wel namens MVV, maar zag zijn doelpunt geannuleerd worden wegens buitenspel. Uiteindelijk leek Besuijen de eindstand op op 1-6 te bepalen, maar in de 88e minuut ging de bal nog op de stip na een overtreding van Hervé Matthys op Remans. Het was Remans die uiteindelijk zelf het slotakkoord verzorgde in De Geusselt.

NAC Breda - Excelsior 4-1

Het duurde even voor het duel tussen NAC Breda en Excelsior op gang was, door de verkeerde tape bij de spelers van de bezoekers en vuurwerk in het goedgevulde Rat Verlegh Stadion. De eerste helft leverde mogelijkheden over en weer op, waarvan de beste voor Pjotr Kestens was. Excelsior-doelman Stijn van Gassel voorkwam echter een doelpunt. Van Gassel was op slag van rust echter kansloos toen Thom Haye een vrije trap in de kruising plaatste. De eerste goede kans na rust was voor Excelsior, dat een schot van Modesto Doku maar net langs de verkeerde kant van de paal. Het was Doku die na 64 minuten spelen de gelijkmaker aantekende, door de rebound van een schot van Thijs Dallinga tegen de touwen te schieten. Marouan Azarkan kreeg direct de kans om Excelsior ook op voorsprong te brengen, maar zag doelman Nick Olij redding brengen.

Wat een vrije trap van Thom Haye! ??#NACEXC pic.twitter.com/5fJfZOpbrp — ESPN NL (@ESPNnl) October 1, 2021

Waar Excelsior nadrukkelijk op zoek leek naar de voorsprong, viel het doelpunt aan de andere kant. Redouan El Yaakoubi werkte een voorzet van Jarchinio Antonia onfortuinlijk achter zijn eigen doelman Van Gassel. Via Azarkan kreeg Excelsior nog wel een goede kans om weer op gelijke hoogte te komen, maar Olij bracht redding en zag dat het duel vijf minuten voor het einde beslist werd. Ralf Seuntjens tikte op aangeven van Boris van Schuppen de 3-1 achter Van Gassel. Uiteindelijk bepaalde Kaj de Rooij kort daarna de eindstand op 4-1.

FC Volendam - Almere City 3-2

Dat FC Volendam een goede start beleefde, had het grotendeels te danken aan Michael Woud. De doelman van Almere City liet een ogenschijnlijk ongevaarlijk schot van Rubert Mühren door zijn benen glippen, waardoor de thuisploeg al na negen minuten spelen op voorsprong stond. Na een halfuur spelen repareerde Almere City de schade, toen Maarten Pouwels raak kopte vanuit een hoekschop. Kort na rust kwam FC Volendam door het tweede doelpunt van Mühren weer op voorsprong. Vrijwel direct daarna was El Kadiri dicht bij de 3-1, maar zijn inzet eindigde op de paal. Een kwartier voor het einde bracht Martijn Kaars op aangeven van Mühren de beslissing door de marge naar twee te tillen. Ondanks dat het door een doelpunt van Daniel Breedijk nog spannend werd in de slotfase, trok FC Volendam de overwinning over de streep.

Jong PSV - VVV-Venlo 2-1

Bij Jong PSV had Maximiliano Romero voor het eerst sinds 24 september 2020 een basisplaats. Cheick Touré verzorgde met het hoofd het eerste gevaar van het duel, dat na 24 minuten spelen werd opengebroken. Johan Bakayoko tikte binnen vanuit een rebound en bracht Jong PSV daarmee aan de leiding. Op slag van rust verdubbelde Romero vanaf de strafschopstip de marge voor de thuisploeg. De tweede helft was pas veertig seconden bezig toen Erik Sorga de spanning terugbracht in de wedstrijd. In het restant van de tweedde helft zocht VVV nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Ondanks kansen voor onder meer Yahcuroo Roemer en Levi Smans kwam er in de 2-1 stand geen verandering meer.

Jong AZ - FC Dordrecht 2-1

Het team van Maarten Martens kwam na zeven minuten al op 1-0. Na een overtreding van Seydine N'Diaye ging de bal op de stip en verzilverde Yusuf Barasi de elfmetertrap. Een rake kopbal, na een voorzet van Pascu, zorgde voor een ruststand van 1-1. Jong AZ had na rust uitzicht op een tweede treffer, maar het gebrek aan precisie in de afronding én doelman Liam Bossin stonden lange tijd de 2-1 in de weg. Het was uiteindelijk Jelle Duin die negen minuten voor tijd de winnende treffer maakte. Door de overwinning komt Jong AZ, dat de laatste twee duels had verloren, op achttien punten uit negen duels.

Jong FC Utrecht - FC Emmen 0-1

De eerste helft op sportcomplex Zoudenbalch leek doelpuntloos te eindigen, maar twee minuten voor de pauze nam de ploeg van Dick Lukkien de leiding. Na een goede corner van Peter van Ooijen kopte Miguel Araújo de bal binnen achter doelman Fabian De Keijzer: 0-1. Dat was ook de eindstand in de Domstad. Het was voor de beloften van Utrecht pas de eerste nederlaag sinds het 0-1 verlies tegen MVV op de eerste speeldag. Voor FC Emmen was het de derde opeenvolgende zege, maar het was niet voldoende voor de periodetitel.

TOP Oss - De Graafschap 0-3

Het eerste bedrijf was ronduit saai: De Graafschap wilde wel maar leek niet te kunnen, leed veel balverlies en creëerde geen fatsoenlijke kans. De grootste kans was voor TOP: Hidde Jurjus stond een goal van Kay Tejan in de weg. Het was Jonathan Opoku die de wedstrijd na na 54 minuten spelen uit balans bracht. De aanvaller zette goed door na een pass van Hicham Acheffay en schoof de bal tussen de benen van Nordin Alblas door. De paal voorkwam een kwartier voor tijd dat Stuy van den Herik de bal binnenkopte. Devin Haen kende een heerlijke invalbeurt. De zeventienjarige kopte op uitstekende wijze de 0-2 binnen en nam ook de derde treffer voor zijn rekening.

Roda JC Kerkrade - FC Eindhoven 2-0

De ploeg van trainer Jurgen Streppel verdiende zonder meer een treffer in de eerste 45 minuten, maar FC Eindhoven hield met hangen en wurgen het doel schoon. Na de pauze trok Roda de wedstrijd alsnog naar zich toe. Bryan Limbombe trok de bal terug en Benjamin Bouchouari schoof de bal voorbij Nigel Bertrams: 1-0. De 2-0 volgde al snel: Patrick Pflücke speelde zich knap vrij en passeerde de doelman. Door de overwinning gaat Roda over FC Eindhoven heen op de ranglijst: veertien om dertien punten.

Helmond Sport - Jong Ajax 3-1

Na slechts veertien minuten spelen leverde de eerste kans van Jong Ajax direct een doelpunt op, via Naci Ünüvar. Helmond Sport slaagde er kort voor en kort na rust echter in om de wedstrijd volledig om te keren. Met 41 minuten op de klok tekende Jellert van Landschoot voor de gelijkmaker. Vijf minuten na rust bracht Jossue Dolet op aangeven van Boyd Reith de thuisploeg op voorsprong. Van Landschoot besliste de wedstrijd een kwartier voor het einde, door vanuit een hoekschop de bal hoog achter doelman Jay Gorter te schieten. Helmond Sport doet de laatste positie in de Keuken Kampioen Divisie door de zege over aan FC Dordrecht.

FC Den Bosch - Telstar 0-1

Het spektakel liet lang op zich wachten in De Vliert. De eerste helft ging voorbij zonder grote kansen, al deelden Rashaan Fernandes namens Telstar en Jizz Hornkamp wel speldenprikjes uit. Na rust voerde FC Den Bosch de druk langzaam maar zeker op, al was de beste kans via Anthony Berenstein en Rein Smit nog voor Telstar. Het duel stevende af op een 0-0 gelijkspel, tot de bezoekers in de blessuretijd toch nog toesloegen. FC Den Bosch dacht een corner te krijgen, maar er werd tot woede van de thuisploeg anders besloten. Telstar profiteerde in de omschakeling van de ruimte en greep door een doelpunt van Smit nog een 0-1 overwinning.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 ADO Den Haag 9 6 1 2 9 19 2 FC Volendam 9 5 3 1 9 18 3 Jong AZ 9 6 0 3 3 18 4 FC Emmen 9 5 1 3 7 16 5 Excelsior 9 5 1 3 6 16 6 De Graafschap 9 5 1 3 4 16 7 Jong FC Utrecht 9 4 3 2 6 15 8 Roda JC Kerkrade 9 4 2 3 4 14 9 VVV-Venlo 9 4 1 4 0 13 10 FC Eindhoven 9 4 1 4 -1 13 11 Jong Ajax 9 4 0 5 0 12 12 Telstar 9 3 3 3 -4 12 13 MVV Maastricht 9 4 0 5 -13 12 14 Jong PSV 9 3 1 5 -3 10 15 TOP Oss 9 3 1 5 -5 10 16 Almere City FC 9 2 3 4 -1 9 17 NAC Breda 9 2 3 4 -2 9 18 Helmond Sport 9 3 0 6 -5 9 19 FC Den Bosch 9 3 0 6 -7 9 20 FC Dordrecht 9 1 3 5 -7 6