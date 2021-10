Noa Lang: ’Ik heb hier harder voor moeten werken dan de rest’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 20:18 • Daniel Cabot Kerkdijk

Noa Lang is trots op zijn oproep voor het Nederlands elftal voor de komende interlands. De aanvaller van Club Brugge maakte al deel uit van de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal en kreeg vrijdag te horen dat hij deel uitmaakt van de definitieve selectie voor de ontmoetingen met Letland en Gibraltar. “Ik heb hier harder voor moeten werken dan de rest, want ik heb natuurlijk een stempel”, vertelt Lang aan De Telegraaf.

“Maar als je veel talent hebt, moet je zorgen dat het naar boven komt.” Lang, 22 jaar, was in zijn eerste seizoen in België al goed voor zeventien treffers en negen assists. Dit seizoen staat de teller voorlopig op drie treffers en drie assists. “Ik was in de gym bij Club Brugge en Ruud Vormer en Bas Dost vroegen of de selectie al was bekendgemaakt. Het was precies twaalf uur, dus keek ik op mijn telefoon en zag ik het uitnodigingsmailtje”, vertelt hij over het moment dat hij ontdekte dat hij was geselecteerd.

Lang hoopt iets aan Oranje te kunnen toevoegen. “Ik denk dat ik in de kleine ruimte creativiteit kan brengen en ik heb scorend én loopvermogen.” Lang was met name in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (1-1) de uitblinker. Hij werd na afloop verkozen tot man van de wedstrijd. Opvallend is dat Lang zelf niet heel tevreden is over zijn optreden tegen PSG. “Misschien heb ik een glimp van mijn kwaliteiten laten zien. Het was bij iedereen rozengeur en maneschijn, maar ik vond dat ik had moeten scoren, dat we hadden moeten winnen en dat ik nog veel beter kan.”

Lang geeft aan wat voor persoon Van Gaal kan verwachten op het trainingskamp. “Iemand die altijd zichzelf is, altijd zichzelf zal blijven en zegt wat hij denkt. Hoe ik me voel, kun je aan me aflezen. En als voetballer ben ik iemand die durft, zoals de mensen zeggen: branie heeft.” Het Nederlands elftal speelt WK-kwalificatieduels met Letland (vrijdag 8 oktober, 20.45 uur) en Gibraltar (maandag 11 oktober, 20.45 uur).

Lang had vrijdag op Instagram een bericht geplaatst dat op veel bijval kon rekenen. “Laat niemand je ooit vertellen dat je iets niet zult bereiken omdat je bent wie je bent", aldus Lang bij een foto van zichzelf als klein jongetje in Oranje-shirt. “Droom groot, kind, droom groot.” Onder anderen Justin Kluivert, Jurriën Timber, Calvin Stengs, Tyrell Malacia, Noni Madueke, Owen Wijndal en Ruud Vormer waardeerden de publicatie.

“Noa Lang doet het goed bij Club Brugge. Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler”, lichtte Van Gaal vrijdag toe.