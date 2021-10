‘Je hoort dat Overmars zo gefrustreerd is dat hij niet opgesteld wordt’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 19:30 • Laatste update: 19:38

Mike Verweij voorspelt dat er een ‘interessante kwestie’ gaat ontstaan bij Ajax rond André Onana. Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij de Amsterdammers, vertelde afgelopen week voor de camera van Ziggo Sport dat er momenteel niet gewerkt wordt aan een contractverlenging van de doelman uit Kameroen. Verweij denkt echter dat Ten Hag Onana wel weer graag wil opstellen zodra zijn dopingschorsing in november afloopt.

“Ik vind het wel een hele interessante”, begint Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Kijk, Erik ten Hag verdient volgens veel mensen een standbeeld. Hij doet het natuurlijk geweldig, ook nu in Europa weer. Overwintering mag meer dan een sterke wens zijn, dat moet een doel zijn. Ook in de competitie doet hij het geweldig goed. Maar één ding wordt wel heel interessant. Ik mag toch hopen dat Ten Hag het stuur rond de club of zijn eigen selectie zelf in handen heeft.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Na de wedstrijd tegen Zwolle nam hij een voorschot op de basisplaats van Onana, toen zei hij ook dat hij was ingeschreven”, vervolgt de Ajax-watcher van De Telegraaf. “Ten Hag zinspeelde erop dat Onana gaat spelen. Nu hoor je toch dat Overmars zo verbitterd en gefrustreerd is dat hij niet opgesteld wordt. Het zou wel gek zijn als de directie van Ajax bepaald of Onana kan spelen of niet. Nu denk ik wel dat de positie van Ten Hag dusdanig sterk is dat hij dat gewoon bepaalt, maar het zou heel opvallend zijn. We gaan het zien in november.”

“Ik heb dat interview met Overmars bij Ziggo ook gezien en daar merk je de frustratie en irritatie naar Onana toe. Ik denk dat het in het belang van de club is om hem wel op te stellen. Het kan een dure beslissing zijn als besloten wordt om hem naar aanleiding van een persoonlijke vete niet op te stellen”, stelt Verweij. Collega Valentijn Driessen begrijpt wel dat Overmars gefrustreerd is over de situatie rond Onana, die in het bezit is van een aflopend contract. “Maar Overmars was net zo gefrustreerd bij Brian Brobbey en die speelde gewoon. Er komt ongetwijfeld nog een gesprek tussen Onana, zijn zaakwaarnemer, Overmars en Ten Hag en dan zullen de plooien wel gladgestreken worden. Je kunt niet tegen het belang van Ajax ingaan.”