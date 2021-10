Til geconfronteerd met torenhoog bedrag dat hij inleverde voor Feyenoord

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 18:20

Guus Til heeft flink ingeleverd om Spartak Moskou op huurbasis te verruilen voor Feyenoord, zo erkent hij in gesprek met ESPN. Het Russische Metaratings meldde afgelopen week dat de 23-jarige aanvallende middenvelder in Rusland 1,75 miljoen euro per jaar verdiende, terwijl dat bij Feyenoord 500.000 euro bedraagt. Til wil deze bedragen echter niet bevestigen.

“Ik weet niet wat je hebt gelezen... Je kan wel zeggen dat ik veel heb ingeleverd. Exacte bedragen ga ik natuurlijk niet noemen, maar ik heb wel veel ingeleverd, ja”, zo reageert Til op de berichten over zijn forse salarisverlaging. Hij bevestigt wel dat de huurovereenkomst tussen Spartak Moskou en Feyenoord geen optie bevat om hem voor het einde van het seizoen terug te halen naar Rusland. “Dat is geen mogelijkheid. Ja, ik blijf hier een heel seizoen.”

Til geeft te kennen dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft bij Feyenoord. “Ik dacht dat mijn prestaties op het veld niet veel invloed zouden hebben op hoe ik mij voel buiten het veld”, stelt de middenvelder, die vrijdag werd opgenomen in de selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar. “Maar als je niet speelt, voel je je niet echt voetballer. Ik merkte dat ik daardoor niet gelukkig was. Nu ben ik wel weer gelukkig met mezelf.”

Met elf doelpunten en een assist in zijn eerste veertien wedstrijden bij Feyenoord is Til uitstekend aan het seizoen begonnen. Sinds hij AZ in de zomer van 2019 voor achttien miljoen euro verruilde voor Spartak Moskou kwam hij weinig aan spelen toe. Voor Spartak Moskou kwam hij tot 24 officiële duels (2 goals, 3 assists), waarna hij vorig seizoen op huurbasis bij SC Freiburg slechts 7 keer in actie kwam.