Soap ten einde: Huntelaar speelgerechtigd voor reserve zevende klasse

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 18:03

Klaas-Jan Huntelaar is vanaf komend weekeinde officieel speelgerechtigd voor het zesde elftal van HC’03 uit Drempt. De 38-jarige voormalig topspits speelde een week geleden al voor het eerst mee met het amateurteam, maar bleek door een fout van de KNVB officieel nog niet te mogen spelen. De voetbalbond laat nu aan het ANP weten dat Huntelaar officieel de amateurvelden op mag.

Hoewel het ICT-systeem van de KNVB aan HC'03 aangaf dat de inschrijving van Huntelaar correct was afgerond, bleek dat niet het geval. Er miste nog een internationaal transfercertificaat van de Duitse voetbalbond (DFB). Dat is inmiddels binnen, waardoor Huntelaar officieel is overgeschreven naar HC’03. “„De transfer is afgewikkeld in alle benodigde systemen en de club is over zijn speelgerechtigdheid geïnformeerd”, laat een woordvoerder van de KNVB weten.

“Geweldig voor het amateurvoetbal dat deze ex-international, na alles wat hij heeft gewonnen, er nu voor kiest om lekker met zijn vriendenteam te gaat voetballen”, benadrukt de zegsman van de KNVB. Huntelaar speelde afgelopen weekeinde al voor het eerst mee met het zesde elftal van HC’03, in de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Concordia Wehl 10. HC’03 dacht dat alles netjes geregeld was rond de overschrijving van Huntelaar, maar door een fout van de KNVB was hij nog niet officieel speelgerechtigd.

“In dit geval zijn er door Klaas-Jan en zijn club geen regels overtreden, zij mochten afgaan op wat het systeem hen aangaf. Wel moeten we alsnog van de Duitse bond de internationale vrijgave ontvangen. Wij gaan er achteraan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen zodat hij hopelijk komend weekend weer kan meespelen”, zo communiceerde de KNVB. Dat is nu dus het geval, want Huntelaar is speelgerechtigd voor het duel tussen FC Bergh 6 en HC’03 in de reserve zevende klasse van komende zondag.