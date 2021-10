Lisandro Martínez tekent vernieuwd contract bij Ajax

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 17:31 • Chris Meijer • Laatste update: 17:47

Lisandro Martínez heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo maken de Amsterdammers wereldkundig via de officiële kanalen. Het oude contract van de 23-jarige Argentijnse verdediger liep nog door tot medio 2023, maar hij heeft nu voor twee jaar bijgetekend bij Ajax. Het betekent dat Martínez voorlopig nog tot medio 2025 aan de Amsterdammers verbonden is.

Ajax nam Martínez in de zomer van 2019 voor zeven miljoen euro over van het Argentijnse Defensa y Justicia. De centrumverdediger, die ook als linksback en als defensieve middenvelder uit de voeten kan, groeide in Amsterdam vrijwel direct uit tot basisspeler en heeft voorlopig 92 officiële wedstrijden voor Ajax achter zijn naam staan. Met Ajax won Martínez tot dusver een landstitel, een TOTO KNVB Beker en een Johan Cruijff Schaal.

Martínez, die dit seizoen doorgaans een centraal duo vormt met Jurriën Timber, keerde in dienst van Ajax terug bij de Argentijnse selectie. De drievoudig international maakte afgelopen zomer deel uit van het Argentinië dat in Brazilië de Copa América wist te winnen. Mede daardoor heeft Ajax nu besloten om het nog tot medio 2023 doorlopende contract - dat een optie voor nog een seizoen bevatte - van Martínez open te breken.

De zaakwaarnemer van Martínez - Steinar Dietz van Essel Sports - zei twee weken geleden al tegenover De Telegraaf dat een akkoord over een nieuw contract aanstaande was. “We zijn er op hoofdlijnen uit met de club. Lisandro is nog niet klaar bij Ajax”, sprak Dietz. Nu is de contractverlenging, die gepaard gaat met een salarisverhoging, van Martínez dus ook officieel naar buiten gebracht door Ajax.