Roger Schmidt kan tegen Sparta nog niet beschikken over tweetal

PSV heeft geen nieuwe blessuregevallen overgehouden aan de gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz (1-4), zo vertelt Roger Schmidt op de website van de club. Wel moet de Duitse oefenmeester het zondag tegen Sparta Rotterdam doen zonder Noni Madueke en Davy Pröpper. Het tweetal ontbrak donderdag in Oostenrijk en zal er ook in de thuiswedstrijd tegen Sparta niet bij zijn.

Schmidt bevestigde bij terugkomst in Nederland dat hij tegen Sparta nog geen beroep kan doen op Madueke en Pröpper. "Ze zijn nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie", aldus de Duitser. Madueke viel in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-2) geblesseerd uit, terwijl ook Pröpper licht geblesseerd is. "Ik heb op dit moment geen indicatie dat er nieuwe blessuregevallen zijn. Natuurlijk zijn de jongens daags na de wedstrijd nog moe, maar ik verwacht dat iedereen zondag klaar is om tegen Sparta te spelen."

PSV bleef onder Schmidt in alle wedstrijd tegen Sparta zonder puntenverlies. "In vergelijking met vorig jaar is Sparta niet enorm veranderd volgens mij", blikt Schmidt vooruit op het duel met de nummer dertien van de Eredivisie. "Wat dat betreft weten we wat ons te wachten staat. Ze hebben het ons twee keer niet makkelijk gemaakt en net als tijdens het eerste duel afgelopen seizoen, treffen we hen tijdens een periode waarin we veel wedstrijden spelen. We willen het blok uiteraard afsluiten met een overwinning."

Dat Sparta dit seizoen pas één keer wist te winnen, zegt volgens Schmidt niet heel veel. "Ik heb ook gezien dat zij niet heel sterk aan het seizoen begonnen zijn, maar dat hoeft zondag niets te betekenen", waakt de oefenmeester voor onderschatting. "Iedere wedstrijd is er een op zich. We zullen geconcentreerd moeten zijn om te winnen. Wat dat betreft verwacht ik dezelfde houding als tegen Sturm Graz gedurende de eerste helft."