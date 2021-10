Barcelona presenteert jaarcijfers en lijdt verlies van 481 miljoen euro

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 15:55 • Laatste update: 16:02

Barcelona heeft vrijdag de definitieve jaarcijfers over het seizoen 2020/21 naar buiten gebracht. Het is algemeen bekend dat de financiële crisis bij de Catalanen groot is en dat bleek na het uitbrengen van het persbericht eens te meer. De club leed het afgelopen seizoen maar liefst 481 miljoen euro verlies. Door de coronapandemie liep Barcelona bovendien miljoenen euro’s aan omzet mis. Aan het eind van het huidige seizoen verwacht de club wel een positief resultaat van vijf miljoen euro te boeken.

Uit de berichtgeving van Barcelona blijkt onder meer dat de bedrijfskosten door het dak gingen en stegen naar een recordhoogte van 1,136 miljard euro. De Catalanen hadden verwacht een omzet van 828 miljoen euro te draaien, maar dit bleek verre van realistisch. De omzet viel namelijk bijna tweehonderd miljoen lager uit: 631 miljoen, waardoor de inkomsten van los Azulgrana met 26 procent daalden. Na aftrek van de belastingen leed Barcelona een verlies van 481 miljoen euro, wat zowel te wijten is aan de daling van de inkomsten als de gedane uitgaven.

De focus lag de afgelopen maanden vooral op de misgelopen omzet, maar de reden dat Barça nog dieper in een financiële crisis verzeild is geraakt, komt deels door een stijging van de bedrijfskosten, die met liefst negentien procent toenam. Ten opzichte van vorig jaar (955 miljoen) gingen de kosten over de miljard euro heen: 1,136 miljard. De clubleiding draaide tijdens de afgelopen transferwindow elk dubbeltje om op zoek naar versterkingen en daar komt voorlopig geen verandering in, verzekeren Spaanse media. Daar tegenover staat de financiële daadkracht van Real Madrid, die 642 miljoen euro meer aan salarissen kunnen uitkeren dan Barcelona.

De Catalanen houden echter hoop op betere tijden, daar de club volgend boekjaar weer zwarte cijfers verwacht te schrijven. Onder meer de bedrijfskosten gaan flink omlaag. Barcelona verwacht dankzij een flinke daling van de salariskosten dat de uitgaven dalen naar 784 miljoen. Het vertrek van sterspeler en grootverdiener Lionel Messi speelt daarin een grote rol, maar ook de salarisdeal die het bestuur in de afgelopen maanden met spelers als Frenkie de Jong, Gerard Piqué en Jordi Alba maakte. Barcelona rekent aan het einde van het seizoen op een positief resultaat van vijf miljoen euro.