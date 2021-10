Openhartige Van der Wiel sneert in talkshow naar Dick Advocaat

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 15:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:14

Gregory van der Wiel heeft in een uitgebreid interview met talkshow Kick 't Net een sneer uitgedeeld naar Dick Advocaat. De verdediger, die gedurende zijn carrière met psychische klachten kampte, leerde Advocaat kennen in zijn tijd bij Fenerbahçe in het seizoen 2016/17. Van der Wiel hekelt het feit dat hij in Europa niet kon doen waar zijn hart lag en daar werd hij ook in Istanbul mee geconfronteerd, zo openbaart hij.

Van der Wiel liet zich al vaker uit over de tendens die in de voetbalwereld hangt. "Het zijn de clubs en de media die je in een bepaalde hoek duwen", aldus een openhartige Van der Wiel. "De club gaat daar ook in mee. En de trainer ook. Trainers die ik nooit heb gezien en gesproken hebben snel een oordeel over je. Ik heb dat heel erg gemerkt met Dick Advocaat in Istanbul, bij Fenerbahçe. Ik kende hem niet en hij kende mij niet, maar het voelde vanaf dag één niet oprecht."

Bekijk hier de uitzending van Kick ´t Net met Gregory van der Wiel

Van der Wiel erkent dat hij het oprecht moeilijk heeft gehad met Advocaat. "Waarom dat was weet ik tot op de dag van vandaag nog steeds niet", aldus de 46-voudig international van Oranje. "Achteraf gezien is het moeilijk om niet geaccepteerd te worden voor de dingen die je doet. Ik trainde elke dag keihard, maar ik ben niet de persoon die dat gaat posten op Instagram. Maar als ik in een magazine stond, zette ik dat wel op sociale media. Zo wordt al snel een beeld gecreëerd. Achteraf denk ik: was ik daar maar iets slimmer in geweest. Ik had er slimmer mee om moeten gaan. Dat heb ik niet gedaan en het is gelopen zoals het is gelopen."

Dat Van der Wiel naar Fenerbahçe ging, had vooral te maken met het financiële aspect. "De image dat voetbal bij mij op de tweede plek kwam is niet waar", benadrukt de verdediger nogmaals. "Ik werk elke dag keihard, als ik het naar mijn zin heb tenminste. Maar ik was gewoon niet happy. Dus ik was aan het kijken hoe ik zo snel mogelijk kon stoppen, maar wel met het idee om ook financieel het uiterste eruit te halen. Dat is een kans die uniek is. Dat je geld kunt verdienen in een korte periode. Die kans had ik bij Fenerbahçe."

Mede door de beeldvorming die in Europa rond Van der Wiel werd gecreëerd, deed de verdediger ertoe besluiten om naar Amerika te vertrekken, waar hij in 2018 tekende voor Toronto FC. "Ik wilde naast het voetbal doen wat ik graag wilde en gerespecteerd worden. In Europa werd ik daarom bekritiseerd. Het was altijd al een droom van mij om naar de Major League Soccer te gaan, maar dat kwam nu vervroegd. Dat waren de mooiste jaren van mijn carrière, terwijl het sportief gezien het minst aantrekkelijk was. Alles was veel relaxter."