Spelersmakelaar Neymar in het nauw door schimmige transfers

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 14:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:35

Pinhas Zahavi, de spelersmakelaar van Neymar, wordt in België veracht van valsheid in geschriften en witwassen, weet Het Nieuwsblad. De Israëlische belangenbehartiger was jarenlang illegaal eigenaar van Royal Excel Moeskroen, waar hij geld verdiende met schimmige transfers. Zahavi is inmiddels verhoord en op basis van dat verhoor beschuldigd door een Brusselse onderzoeksrechter.

Zahavi sprak kort voor zijn zomervakantie met onderzoeksrechter Michel Claise over zijn illegale handel bij de Belgische voetbalclub. De spelersmakelaar werd meteen als verdachte aangemerkt, maar mocht wel naar huis. In België wordt al langer onderzoek gedaan naar de praktijken bij Moeskroen. In april 2018 begon het eerste onderzoek en zocht de onderzoeksrechter naar bewijzen dat de club tussen 2015 en 2018 onreglementair zou zijn gefinancierd en gecontroleerd door Zahavi. Het is sinds 2015 verboden dat clubs in handen zijn van spelersmakelaars.

Om dat laatste te doen verzwijgen bij de licentiecommissie, verdoezelde Moeskroen de bewijzen van Zahavi en pleegde de club en de makelaar zelfs valsheid in geschrifte. Ook Moeskroen werd daarop in augustus vorig jaar verdacht van oplichting en schriftvervalsing, zo meldt Het Nieuwsblad. Onderzoekers kregen lucht van het dat Zahavi via een aantal firma's op Malta, die hij zelf in zijn bezit had, geld in de club pompte terwijl dat niet meer was toegestaan. Ondanks alle bewijzen en belastingen kreeg Moeskroen toch ieder jaar weer een licentie om actief te zijn op het hoogste niveau.

Vorig jaar degradeerde de club alsnog naar de eerste divisie. Inmiddels is Moekroen in handen van de Luxemburgse zakenman Gérard Lopez. Zahavi houdt zich ondertussen met name bezig in de Premier League. De Israëliër wordt gezien als vertrouweling van Roman Abramovich bij Chelsea. Via die weg werd deze zomer ook contact gelegd tussen beide partijen om de overgang van Robert Lewandowksi naar de Engelse grootmacht te bewerkstelligen, maar zo ver kwam het niet.