Amerikaanse club ontslaat trainer na onthulling seksueel misbruik

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 14:31 • Laatste update: 14:31

De Engelse coach Paul Riley is per direct ontslagen door de Amerikaanse vrouwelijke voetbalclub North Carolina Courage. De trainer wordt door twee oud-voetbalsters beschuldigd van seksueel misbruik. Dit was voor de club aanleiding om hem per direct de laan uit te sturen. Het besluit van de club volgde op een onderzoeksrapport van The Athletic dat donderdagochtend werd gepubliceerd.

The Athletic openbaarde dat Sinead Farrelly (31) en Meleana Shim (30) slachtoffer waren van het misbruik van Riley. Volgens het tweetal duurde de seksuele intimidaties meer dan tien jaar. De Engelse coach heeft in een reactie aan het tijdschrift alle beschuldigen aan zijn adres ontkend. Hij gaf wel toe dat hij de speelsters uit de selectie wel eens in een bar ontmoette en daar hun drankjes betaalde. Farrelly beschreef hoe een getrouwde Riley haar in zijn hotelkamer dwong om seks te hebben. "Ik voelde me geclaimd. Dat woord beschrijft het perfect voor mij, omdat hij zich richtte op mij. Hij claimde mij; zo voelde zijn aanraking. Ik weet nog dat ik dacht: 'Ziet iemand anders dit?' Ik voelde me onder zijn controle."

De club ging niet mee in de woorden van de trainer en besloot hem donderdagmiddag op staande voet te ontslaan. Speelsters en medewerkers werden aangemoedigd om naar buiten te treden als ze ongepast gedrag hebben ervaren. “We steunen de speelsters die zo moedig naar voren zijn gekomen met hun verhaal”, verklaarde de club uit de profliga NWSL op zijn website. Voorzitter Lisa Baird heeft bevestigd dat ze de beschuldigingen voor onderzoek heeft doorverwezen naar het Amerikaanse centrum voor veilige sport. “Een veilige werkomgeving is een topprioriteit voor de competitie.”

De Amerikaanse voetbalfederatie gaf in een eerste reactie aan de misbruikverhalen ‘weerzinwekkend en onaanvaardbaar’ te vinden. In de Verenigde Staten komt vaker misbruik in de sportwereld voor. Zo getuigde meervoudig olympisch en wereldkampioene Simone Biles in september bij de Amerikaanse Senaat over het jarenlange seksueel misbruik van meer dan 250 turnsters door Larry Nassar. De voormalige arts van het Amerikaanse turnteam werd in 2017 veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van honderden turnsters.