Gitzwarte avond voor Antwerp: fans gooien met vuurwerk én rollator

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 12:08 • Laatste update: 12:30

Supporters van Royal Antwerp FC hebben zich donderdagavond tijdens en na het verloren Europa League-duel met Eintracht Frankfurt (0-1) van hun slechtste kant laten zien. Frankfurt-doelman Kevin Trapp werd tijdens het duel bekogeld met vuurwerk en na afloop ontstonden schermutselingen op de tribune. Supporters van de thuisploeg gooiden daarbij onder meer een rollator richting de bezoekers uit Frankfurt.

Fans van de thuisploeg keken vol verwachting uit naar de eerste Europese wedstrijd sinds tijden met publiek. Voorafgaand aan het duel vonden er echter al supportersrellen plaats en ook in het stadion hing een grimmige sfeer, zo werd er onder andere Bengaals vuurwerk afgestoken. in de tweede helft ontplofte een voetzoeker onder Frankfurt-doelman Trapp, waarna de wedstrijd kortstondig stil werd gelegd. De Duitser bleef ongedeerd, maar had wel verzorging nodig op het veld.

Trouble between Antwerp and Frankfurt fans last night.

But how the fxck do you sneak a scooter into a football stadium????????pic.twitter.com/t1zeZ0VcH7 — Gilles ???????? (@GrimandiTweetss) October 1, 2021

Na negentig minuten ging het wederom mis in het stadion. Antwerp leek op een gelijkspel af te stevenen, maar door een benutte strafschop van Gonçalo Paciência stond de ploeg van trainer Brian Riske in blessuretijd alsnog met lege handen. De bezoekende fans, waarvan een groot aantal op de hoofdtribune zat, ging daarbij uit hun dak. Daar was een deel van de Antwerp-aanhang niet van gediend. Belgische fans gooiden daarop met voorwerpen naar beneden, waarbij op beelden zelfs te zien is dat een rollator door de lucht vliegt. Eintracht-coach Oliver Glasner sprak tegen de Belgische pers zijn afkeer uit. "Deze zaken hebben geen plaats in het voetbal en in onze samenleving."

Voor Antwerp was het de tweede nederlaag op rij in de Europa League en de Belgische club staat hoogstwaarschijnlijk meer slechts nieuws te wachten. The Great Old moet namelijk vrezen voor een sanctie van de UEFA. Ook trainer Riske schaamde zich na afloop voor de ongeregeldheden in het Bosuilstadion. “We hebben zo lang zonder onze supporters gespeeld door de coronapandemie. Eindelijk kunnen we opnieuw voor een gevuld stadion spelen, en dan gebeurt er zoiets. Ik hoop dat enkele mensen daarbuiten nu een slecht gevoel hebben hierbij.”