Van Gaal haalt Lang en Flekken bij defintieve Oranje-selectie

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 12:00 • Yanick Vos • Laatste update: 12:23

Bondscoach Louis van Gaal heeft de definitieve selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. Mark Flekken en Noa Lang zijn door de keuzeheer opgenomen in de 26-koppige selectie. Ten opzichte van de voorselectie zijn Steven Bergwijn en Devyne Rensch afgevallen. Bergwijn is geblesseerd, terwijl Rensch bij Ajax niet aan spelen toekomt.

Louis van Gaal over de twee nieuwelingen in de groep: “Noa Lang doet het goed bij Club Brugge. Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler", aldus de bondscoach in een persbericht van de KNVB. "We hebben in deze selectie vier keepers opgenomen. Mark Flekken is nieuw ten opzichte van de vorige keer. Ik wil hem graag zien om een goed beeld van hem te krijgen. In de Bundesliga laat hij goede dingen zien.”

Het Nederlands elftal speelt begin oktober twee wedstrijden in de WK-kwalificatiecampagne. Op 8 oktober (20.45 uur) gaat Oranje op bezoek bij Letland, terwijl op 11 oktober een thuiswedstrijd in De Kuip volgt tegen Gibraltar (20.45 uur). Nederland staat na de klinkende 6-1 overwinning tegen Turkije met dertien punten uit zes wedstrijden bovenaan in Groep G. Noorwegen heeft evenveel punten, maar een veel minder goed doelsaldo. In november komen de Noren nog op bezoek bij Oranje.

De definitieve selectie van Oranje:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Tim Krul (Norwich City), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Barcelona), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)