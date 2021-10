Driessen haalt uit naar Frenkie de Jong: ‘Wie vertelt hem de waarheid?’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:02

Het optreden van Frenkie de Jong in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (3-0) kan op weinig sympathie rekenen van Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column dat het tijd wordt dat iemand De Jong de waarheid vertelt. Volgens Driessen is het te 'oppervlakkig' en 'vrijblijvend' wat de middenvelder van Barcelona laat zien. "Met zijn performance in Lissabon hielp De Jong het hoofd van zijn trainer Ronald Koeman verder op het hakblok van voorzitter Joan Laporta te leggen", aldus Driessen.

De Jong keerde tegen Benfica terug in de basis, nadat hij tegen Levante verstek moest laten gaan vanwege een schorsing. De middenvelder dacht een zeker lijkende assist voor zijn rekening te nemen, maar zag hoe Luuk de Jong faalde voor open doel. "Het treffen met Benfica was typerend voor Frenkie de Jong", schrijft Driessen. " Zijn keuzes vielen te begrijpen als het pas een doelpunt is wanneer de bal over de doellijn wordt gedribbeld. Omdat dit niet zo is, maakte De Jong tweemaal de verkeerde keuze. Hij legde een bal breed die hij zelf kon inschieten en hij kopte eenmaal breed die hij zelf kon afronden."

Volgens Driessen had Frenkie De Jong zowel offensief als defensief schuld aan de pijnlijke nederlaag in Lissabon. "Met zijn veilige keuzes door zelf geen doelpoging te wagen, liep hij weg voor zijn verantwoordelijkheid als een van de dragende en leidende spelers", aldus de chef voetbal. "Het is allemaal veel te vrijblijvend wat De Jong doet. Hij parasiteert in feite op zijn klasse. De handjes gaan op elkaar voor één of twee leuke, maar niet beslissende momenten in een wedstrijd, of bij een leuke pirouette. Als teamspeler en aanjager levert hij te weinig. De Jong hobbelt mee waar hij het zwalkende FC Barcelona in deze fase van zijn carrière bij de hand moet nemen."

Driessen is van mening dat de ontwikkeling als persoon stagneert bij Frenkie de Jong. "Dit valt ook op als hem tijdens media-optredens iets voetbalinhoudelijks wordt gevraagd", bevestigt Driessen. "Hij blinkt uit in oppervlakkigheid. Het maakt hem allemaal niet uit waar hij speelt, met wie hij speelt of welk systeem FC Barcelona of Oranje speelt. Grote voetbalpersoonlijkheden onderscheiden zich juist door hun grote betrokkenheid en laten zich in belang van het team gelden. Op het veld en daarbuiten. Wie in zijn omgeving gaat hem eens deze waarheid vertellen in plaats van hem te pleasen?"

Tot slot krijgt ook Koeman ervan langs. "Hij pleegde heiligschennis door terug te vallen op een 5-3-2-systeem en het 4-3-3-systeem los te laten, waarmee hij zondag tegen Levante – zonder Frenkie de Jong – voor een ommekeer leek te zorgen. Of Koeman het weekeinde op bezoek bij Atlético Madrid gaat overleven, valt te bezien. Een falende Nederlandse afvaardiging met De Jong & De Jong helpt de trainer niet tot dusver. In moeilijke tijden staan de echte mannen op. Kijken of Frenkie de Jong daartoe alsnog in staat is. Of toe bereid is."