PSV-uitblinker ‘drijft als een hinde’: ‘Zijn trap is van wereldklasse’

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 08:14 • Yanick Vos

PSV boekte donderdagavond een belangrijke 1-4 overwinning in de Europa League op Sturm Graz. De Nederlandse kranten zijn dan ook positief over de prestatie van het team van trainer Roger Schmidt. Cody Gakpo wordt aangemerkt als de grote uitblinker aan Eindhovense zijde, terwijl de rode kaart van Ibrahim Sangaré wordt gezien als smetje op een verder vlekkeloze avond.

PSV won de wedstrijd door doelpunten van Sangaré, Eran Zahavi, Philipp Max en Yorbe Vertessen. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt met de zege een ‘rotweek’ afgesloten, doelend op de nederlaag van afgelopen zaterdag in Tilburg tegen Willem II (2-1). “Met Cody Gakpo opnieuw als aanjager speelde PSV toch al een goede eerste helft”, schrijft clubwatcher Rik Elfrink. Na de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord en verliespartij tegen Willem II, heeft PSV volgens de journalist weer wat rust in de tent. “En heeft zichzelf in het tweede toernooi van de UEFA in een prima uitgangspositie gemanoeuvreerd om overwintering mogelijk te maken. De enige smet op de wedstrijd waren enkele onnodige gele kaarten en zelfs een wegzending van Sangaré in de slotfase. De middenvelder maakte zich breed en kreeg geel omdat zijn tegenstander tegen een arm aanliep. PSV telde desondanks zijn zegeningen: door de dikke zege leidt de ploeg nu in poule B.”

?? PSV won vanavond met 1-4 van Sturm Graz in Oostenrijk. Bekijk hier alle PSV-goals, waaronder de fantastische pegel van Philipp Max ???? pic.twitter.com/7SIyLxyQLr — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2021

“Sturm Graz is in de Merkut Arena voor PSV op een korte fase na niet meer dan een flauw briesje gebleken”, schrijft De Telegraaf. De krant zag in Oostenrijk één speler er met kop en schouders bovenuit steken. “Cody Gakpo was aan Eindhovense kant de grote uitblinker. Die liep de Oostenrijkers aan alle kanten voorbij en zorgde voortdurend voor dreiging. Na het debacle bij Willem II had trainer Roger Schmidt er in gesprekken vooral op aangedrongen dat zijn ploeg eenvoudige kansen niet meer mocht laten liggen. Toch beslisten Philipp Max en Yorbe Vertessen de wedstrijd met schoten van buiten het strafschopgebied. Het waren twee typische doelpunten voor PSV in de Europese champagne, dat tegen clubs van over de grenzen uit alle standen scoort.”

Ook de Volkskrant zag Gakpo uitblinken in de Europa League, ook al wist de Oranje-international niet te scoren en leverde hij geen assist. “Groots was het spel niet. Tenzij Cody Gakpo zich ermee bemoeide. De aanvaller uit de Eindhovense volkswijk Stratum werd pas in het voorjaar 22 jaar, maar scoort alleen maar krullen op zijn rapport, zelfs in een periode als het minder loopt”, zo klinkt het. “Hij drijft als een hinde langs tegenstanders, heeft ondertussen oog voor de slimme steekpass. Zijn trap is van wereldklasse.” Over twee weken neemt PSV het voor eigen publiek in Europees verband op tegen AS Monaco. Zondagavond om 20.00 uur staat de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma.