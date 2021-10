Beschamende avond in Praag: Glen Kamara mikpunt van schoolkinderen

Vrijdag, 1 oktober 2021 om 07:52 • Yanick Vos • Laatste update: 08:03

Rangers-middenvelder Glen Kamara is donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Sparta Praag (1-0) in Tsjechië bij ieder balcontact uitgefloten en uitgejouwd door schoolkinderen. Zeer waarschijnlijk was dit een reactie op een groot incident van vorig seizoen. Rangers-trainer Steven Gerrard spreekt schande van de behandeling van zijn speler.

Vorig seizoen werd Kamara in een Europa League-wedstrijd tegen stadgenoot Slavia Praag racistisch bejegend door Ondrej Kúdula. De UEFA legde de Tsjechisch international daarom een schorsing van tien wedstrijden op. Hierdoor zag de 34-jarige Slavia Praag-verdediger het EK met de nationale ploeg aan zijn neus voorbijgaan. De aanwezige schoolkinderen waren dat incident klaarblijkelijk niet vergeten en wezen Kamara donderdagavond bij ieder balcontact als zondebok aan. Tot overmaat van ramp haalde de Fins international het einde van de wedstrijd niet. Een kwartier voor tijd werd hij met rood van het veld gestuurd.

10.000 schoolkinderen in de leeftijd van zes tot veertien jaar waren donderdag bij hoge uitzondering aanwezig bij de wedstrijd tussen Sparta Praag en Rangers. De Tsjechische topclub moest in eerste instantie een wedstrijd zonder publiek spelen, omdat supporters zich hadden misdragen in de Champions League-voorronde tegen AS Monaco. De Franse middenvelder Aurélien Tchouaméni werd in dat duel namelijk racistisch bejegend; supporters maakten apengeluiden. De UEFA stelde zich echter coulant op en liet donderdagavond de groep schoolkinderen toe tegen Rangers.

Gerrard laat in gesprek met BT Sports weten dat hij niet verrast is door het gedrag van het thuispubliek. “We spelen achter gesloten deuren, blijkbaar om een reden... Het is niet de eerste keer dat er hier problemen zijn”, aldus de trainer, die niet al te diep op de situatie in wilde gaan. Volgens Gerrard moet onderzoek uitwijzen op welke manier het publiek zich daadwerkelijk heeft misdragen. “Maar nogmaals: ik ben hier niet verrast door. Dit is hier eerder gebeurd. Er wordt niet genoeg aan gedaan. Vanavond hadden we voor lege tribunes moeten spelen. Het zijn kinderen, oké... Maar het is bijna nog een vol huis en ze worden op deze manier nauwelijks gestraft. Dat is niet de reden dat we verloren hebben, maar houd je aan de straf.”